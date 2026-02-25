Чересчур забывчивым россиянам назвали неочевидный предвестник инсульта

Многие привыкли списывать забывчивость на возраст, усталость или рассеянность, однако медики предупреждают: это может быть серьёзным сигналом организма. Проблемы с памятью являются неочевидным предвестником инсульта, об этом рассказал врач-терапевт доктор медицинских наук Кирилл Прощаев в эфире программы «О самом главное» на канале «Россия 1».

По словам специалиста, забывчивость возникает из-за нарушения мозгового кровообращения. В будущем эта патология может привести к острому состоянию. Ведущая программы, доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко, посоветовала тем, кто заметил у себя подобные симптомы, не откладывать визит к врачу. Специалист должен назначить ультразвуковое исследование сосудов головы и шеи, чтобы оценить реальные риски и предотвратить катастрофу.

Ранее врач-невролог предупредила, что инсульт способен маскироваться под обычную усталость или последствия неудобной позы во сне. По словам специалиста, поводом для срочного обращения к врачу должны стать необычные изменения характера головной боли, онемение пальцев, странные ощущения в щеке, а также внезапная слабость в конечностях и потеря равновесия. Особое внимание доктор обратила на когнитивные сбои: человек может выглядеть бодрым, но при этом перестать узнавать собственную квартиру или родных.