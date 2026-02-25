В России могут сократить срок для расторжения сделок с недвижимостью банкротов

Депутат Госдумы Михаил Делягин внёс законопроект, предлагающий сократить с трёх лет до одного года срок, в течение которого сделки гражданина могут быть оспорены при его банкротстве. Документ размещён в электронной базе нижней палаты парламента.

Поправки вносятся в статью 61.2 закона «О несостоятельности (банкротстве)». Сейчас сделки физлица могут признать недействительными, если они совершены в ущерб кредиторам и вторая сторона знала об этом, при условии, что они заключены в течение трёх лет до принятия заявления о банкротстве. Для юрлиц предлагается сохранить действующий трёхлетний срок.

Автор инициативы объясняет необходимость изменений ростом числа банкротств. Действующие нормы, по его мнению, создают неопределённость для покупателей имущества у физических лиц и могут влиять на спрос, в том числе на рынке недвижимости. Сокращение срока до одного года должно снизить риски признания сделок недействительными.

Неделей ранее Совет Федерации одобрил закон, позволяющий многодетным семьям сохранять пособия даже при небольшом превышении прожиточного минимума (до 10%). Размер выплаты — 50% от детского ПМ в регионе. Отказы, вынесенные с 1 января 2026-го, пересмотрят автоматически.