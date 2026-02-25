Владимир Путин
25 февраля, 10:05

В России могут сократить срок для расторжения сделок с недвижимостью банкротов

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Депутат Госдумы Михаил Делягин внёс законопроект, предлагающий сократить с трёх лет до одного года срок, в течение которого сделки гражданина могут быть оспорены при его банкротстве. Документ размещён в электронной базе нижней палаты парламента.

Поправки вносятся в статью 61.2 закона «О несостоятельности (банкротстве)». Сейчас сделки физлица могут признать недействительными, если они совершены в ущерб кредиторам и вторая сторона знала об этом, при условии, что они заключены в течение трёх лет до принятия заявления о банкротстве. Для юрлиц предлагается сохранить действующий трёхлетний срок.

Автор инициативы объясняет необходимость изменений ростом числа банкротств. Действующие нормы, по его мнению, создают неопределённость для покупателей имущества у физических лиц и могут влиять на спрос, в том числе на рынке недвижимости. Сокращение срока до одного года должно снизить риски признания сделок недействительными.

В России с 1 марта вступает в силу закон о переносе срока оплаты ЖКХ

Неделей ранее Совет Федерации одобрил закон, позволяющий многодетным семьям сохранять пособия даже при небольшом превышении прожиточного минимума (до 10%). Размер выплаты — 50% от детского ПМ в регионе. Отказы, вынесенные с 1 января 2026-го, пересмотрят автоматически.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

