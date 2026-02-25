«С будущим мужем»: Бузова подогрела слухи о свадьбе — и нарвалась на хейт из-за ошибки

Ольга Бузова подогрела слухи о переменах в личной жизни, намекнув, что рядом с ней — будущий супруг. Обсуждение началось после публикации в её блоге: телеведущая и певица показала фото в вечернем платье и с брендовой сумкой, подписав снимок: «С будущим мужем».

Личность мужчины Бузова не раскрыла, но этого хватило, чтобы подписчики начали поздравлять артистку и писать, что «ждут всей страной» и желают ей счастья.

Однако часть аудитории отнеслась к посту скептически — и в комментариях быстро появились сомнения, обвинения в «пиаре» и колкости. Отдельно обсуждали орфографию подписи, из-за чего публикация получила волну критики. (А вы заметили ошибку? Пишите в комментариях).

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86

Личная жизнь Ольги Бузовой много лет остаётся одной из самых обсуждаемых тем в российском шоу-бизнесе. Единственный официальный брак артистки был с футболистом Дмитрием Тарасовым — пара поженилась в 2012 году, однако в 2016-м они развелись. Расставание сопровождалось громким скандалом и публичными обвинениями, после чего Бузова фактически перезапустила карьеру — начала активно строить музыкальную сольную историю и закрепилась в статусе медийной звезды.

Позже у неё были отношения с блогером и рэпером Давидом Манукяном (Давой). Их роман развивался публично, с совместными проектами и громкими признаниями, но в 2021 году пара рассталась. Разрыв также сопровождался взаимными намёками и эмоциональными заявлениями.

С тех пор Бузова не раз интриговала поклонников намёками на новые отношения, однако официального подтверждения серьёзного романа не давала. В интервью она неоднократно признавалась, что мечтает о семье и детях, подчёркивая, что для неё важен статус законного брака.