В ФМБА назвали точный возраст, когда организм человека начинает стареть

Назван точный возраст, когда в организме человека стартуют процессы старения. Об этом в ходе сессии Форума будущих технологий в Москве сообщила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева.

«Действительно, старение начинается, хочется нам, не хочется, но в 25 лет», — констатировала Яковлева.

Эксперт также перечислила основные теории о признаках старения, которые существуют в мире. Среди них — нарушение метаболизма, саркопения (потеря мышечной массы), а также появление так называемых «клеток-зомби» — повреждённых клеток, которые перестают делиться, но не погибают, накапливаясь в организме и ухудшая его работу.

Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно. В этом году главной темой мероприятия стала биоэкономика.

Ранее академик РАН заявил, что первые признаки возрастного угасания работы мозга могут давать о себе знать уже в промежутке между 36 и 39 годами. По словам специалиста, именно этот период, как правило, является пиком генерации новых идей, после чего человек чаще начинает оперировать накопленным багажом знаний. Впрочем, подчеркнул академик, скорость этого процесса сугубо индивидуальна и во многом предопределена генетикой.