25 февраля, 10:11

Российскому тренеру олимпийского чемпиона Шайдорова подарили квартиру в Астане

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко, Артур Лебедев

Российскому тренеру по фигурному катанию Алексею Урманову, работающему с олимпийским чемпионом Михаилом Шайдоровым, вручили ключи от трёхкомнатной квартиры в Астане. Об этом сообщили в пресс-службе столичного акимата.

Торжественная церемония прошла 25 февраля в аэропорту Астаны. Ключи от квартир получили сам Шайдоров и его наставник, а фигуристке Софье Самоделкиной и главному тренеру сборной Казахстана Асем Касановой вручили однокомнатные квартиры.

Хореограф Шайдорова отказался признать роль России в победе фигуриста на ОИ

Напомним, главный фаворит в мужском фигурном катании на зимних Олимпийских играх, американец российского происхождения Илья Малинин, дважды упал в произвольной программе и сенсационно проиграл, опустившись на 8 место. А олимпийским чемпионом стал 21-летний воспитанник российского тренера Алексея Урманова Михаил Шайдоров. Ранее он рассказывал, что в начале карьеры Урманов тренировал его бесплатно, но затем отец спортсмена продал машину, чтобы оплатить его поездку в Сочи.

Александра Вишнякова
