25 февраля, 10:21

Российским туристам объяснили, как страховка спасёт нервы и кошелёк за границей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drazen Zigic

Путешествие мечты может обернуться финансовым кошмаром из-за болезни, задержки рейса или потери чемодана. Эксперт Елена Кошелева напоминает: туристическая страховка — это не формальность, а реальная защита кошелька в непредвиденных ситуациях.

«В таких ситуациях помогает специальный страховой полис для туристов — он покрывает расходы на медицинскую помощь, обеспечивает поддержку при задержке вылета, потере багажа и в других непредвиденных обстоятельствах», — отмечает эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

При этом полис часто является обязательным для въезда в ряд стран, но полезен и во внутренних поездках по России. Базовый пакет покрывает лечение, диагностику и срочную стоматологию, а расширенный — добавляет компенсацию при отмене поездки, травмах во время активного отдыха или проблемах с багажом.

«Без наличия страхового полиса все расходы на лечение, восстановление документов и иные непредвиденные ситуации придётся нести самостоятельно», — предупреждает Кошелева, советуя внимательно изучать условия договора до подписания.

А ранее Life.ru писал, что посольство России в Таиланде рекомендовало оформлять расширенную медстраховку на $100 тысяч. Наличие действующего страхового полиса позволяет быстрее получить необходимую медицинскую помощь, покрыть расходы на лечение и госпитализацию, а при необходимости — оплатить экстренную эвакуацию.

Дарья Нарыкова
