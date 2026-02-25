Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 11:16

Семь вузов-нарушителей получили предостережения от Рособрнадзора

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Рособрнадзор вынес предостережения семи вузам страны из-за выявленных нарушений обязательных требований, теперь руководству учреждений необходимо устранить недочёты. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — сказано в тексте.

В список нарушителей попали Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств; Институт специальной педагогики и психологии; Пермский государственный национальный исследовательский университет; Российско-Таджикский (Славянский) университет; Московский государственный университет геодезии и картографии.

Кроме того, предостережения получила два религиозных учреждения — Российский православный университет святого Иоанна Богослова; Центр подготовки церковных специалистов Рязанской епархии Русской Православной Церкви.

В Рособрнадзоре исключили вероятность утечки вариантов ЕГЭ в Сеть
В Рособрнадзоре исключили вероятность утечки вариантов ЕГЭ в Сеть

Ранее Рособрнадзор запретил принимать новых студентов в Кисловодский гуманитарно-технический институт. Почему именно введён запрет, не поясняется. В сообщении говорится лишь, что решение основано на федеральном законе об образовании и связано с тем, что вуз не выполнил предписание ведомства.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Рособрнадзор
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar