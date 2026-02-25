Семь вузов-нарушителей получили предостережения от Рособрнадзора

Рособрнадзор вынес предостережения семи вузам страны из-за выявленных нарушений обязательных требований, теперь руководству учреждений необходимо устранить недочёты. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — сказано в тексте.

В список нарушителей попали Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств; Институт специальной педагогики и психологии; Пермский государственный национальный исследовательский университет; Российско-Таджикский (Славянский) университет; Московский государственный университет геодезии и картографии.

Кроме того, предостережения получила два религиозных учреждения — Российский православный университет святого Иоанна Богослова; Центр подготовки церковных специалистов Рязанской епархии Русской Православной Церкви.

Ранее Рособрнадзор запретил принимать новых студентов в Кисловодский гуманитарно-технический институт. Почему именно введён запрет, не поясняется. В сообщении говорится лишь, что решение основано на федеральном законе об образовании и связано с тем, что вуз не выполнил предписание ведомства.