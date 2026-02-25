Владимир Путин
25 февраля, 11:33

Google оштрафовали в России на 22,8 млн рублей за VPN-сервисы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Linda Parton

Суд в Москве оштрафовал Google LLC на 22,8 миллиона рублей за распространение VPN-сервисов через Google Play. Таганский суд признал компанию виновной по шести административным протоколам.

«Суд признал Google LLC виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ)», — огласил решение судья.

Общая сумма штрафа по шести протоколам составила 22 миллиона 800 тысяч рублей.

В Москве суд обязал Google Ireland выплатить «Гуглу» 160,3 миллиарда рублей
Ранее Life.ru рассказывал, что Верховный суд РФ признал законными претензии российских телеканалов к Google на сумму более 91,5 квинтиллиона рублей. Эти «космические» значения появились на бумаге из-за неисполнения судебных решений о разблокировке YouTube-аккаунтов 13 российских телевизионных каналов и трёх медиа.

BannerImage
Владимир Озеров
