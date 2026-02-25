У учёного встало сердце из-за дозы препарата 5 раз выше нормы – врачи оценили смерть в ₽405 тысяч

В Чите семья доктора технических наук, заслуженного строителя Ильи Железняка смогла получить 405 тысяч после его смерти из-за врачебной ошибки. Известный поэт скончался в возрасте 69-ти лет во время плановой операции в клинике «Академия здоровья». Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Как сообщает «Юраптека», во врем хирургического вмешательства строителю ввели препарат «Кеторолак» в дозе, превышающей норму в пять раз. Это спровоцировало острую почечную недостаточность. Проведённая экспертиза подтвердила, что причиной отмирания тканей почек стали превышение дозировки и ненадлежащее наблюдение за пациентом после операции. Негативный эффект мог усилиться из-за взаимодействия с другими лекарствами, которые принимал Железняк.

В итоге суд обязал клинику выплатить компенсацию: 60 тысяч рублей — вдове учёного и по 50 тысяч — каждой из трёх дочерей. Также были удовлетворены иски к другим медучреждениям за нарушения и пропущенные обследования. Тем не менее родственники считают сумму несоразмерной потере и настаивают, что смерть наступила исключительно по вине врачей. Они оспаривают решение суда уже седьмой год.

Ранее в Карелии двухлетняя девочка скончалась после госпитализации с диагнозом ОРВИ. Мать ребёнка, Виктория из Костомукши, считает причиной смерти врачебную ошибку и несвоевременно начатое лечение. По словам женщины, дочь никогда серьёзно не болела, у неё не было хронических заболеваний, и она, как и все дети, посещала детский сад.