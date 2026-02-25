Рэпера Гио Пика оштрафовали на 10 тысяч за оскорбление полицейских в песне

Рэпера Гио Пика (настоящее имя — Георгий Джиоев) оштрафовали на 10 тысяч рублей за разжигание ненависти и вражды к сотрудникам полиции. Об этом сообщает Baza.

Сыктывкарский городской суд признал артиста виновным в административном правонарушении. Поводом стала одна из песен музыканта, в которой он оскорблял правоохранителей. Трек был опубликован в соцсетях, после чего и завели дело.

Ранее Рэпер Ганвест (Руслан Гоминов) на фоне уголовного дела о пропаганде наркотиков решил кардинально пересмотреть своё творчество. Он заявил, что удалит или отредактирует 25 треков, чтобы убрать спорные моменты и соответствовать законам РФ. Также артист пообещал сосредоточиться на благотворительности и социальных проектах.