Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 11:41

Рэпера Гио Пика оштрафовали на 10 тысяч за оскорбление полицейских в песне

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ komicrime_official

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ komicrime_official

Рэпера Гио Пика (настоящее имя — Георгий Джиоев) оштрафовали на 10 тысяч рублей за разжигание ненависти и вражды к сотрудникам полиции. Об этом сообщает Baza.

Сыктывкарский городской суд признал артиста виновным в административном правонарушении. Поводом стала одна из песен музыканта, в которой он оскорблял правоохранителей. Трек был опубликован в соцсетях, после чего и завели дело.

Московский суд зарегистрировал протокол о пропаганде ЛГБТ* в Roblox
Московский суд зарегистрировал протокол о пропаганде ЛГБТ* в Roblox

Ранее Рэпер Ганвест (Руслан Гоминов) на фоне уголовного дела о пропаганде наркотиков решил кардинально пересмотреть своё творчество. Он заявил, что удалит или отредактирует 25 треков, чтобы убрать спорные моменты и соответствовать законам РФ. Также артист пообещал сосредоточиться на благотворительности и социальных проектах.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar