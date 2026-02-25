Ищут новых «героев»: Гераскевича после скандала на ОИ пригласили выступить в Раде. В Сети уже сделали его новым министром
Скандального украинского скелетониста Гераскевича пригласили выступить в Раде
Владислав Гераскевич. Обложка © ТАСС / AP / Alessandra Tarantino
Верховная рада пригласила для выступления с парламентской трибуны украинского скелетониста Владислава Гераскевича. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своих соцсетях.
«Рада пригласила на завтра украинского скелетониста Владислава Гераскевича для речи с трибуны парламента. Выступление будет в начале пленарного дня четверга», — написал Железняк.
В комментариях к посту пользователи стали иронично предполагать, что Гераскевича хотят сделать депутатом следующего созыва, главой НОК или вообще министром спорта. Или «забрать в «Квартал-95», — пошутили совсем отчаянные.
«Парнишка стал знаменитостью — вернулся без медали, но с орденом», — подметили комментаторы.
Напомним, Владислав Гераскевич устроил скандал на Олимпиаде, прикрепив к себе на шлем фотографии погибших украинских спортсменов, что запрещено правилами соревнований. МОК предупредил его о недопустимости такого поведения, а глава комитета Кирсти Ковентри предприняла попытку договориться, но украинец проявил «принципиальность», что привело к его дисквалификации. Владимир Зеленский увидел в этом причину наградить Гераскевича орденом Свободы.
