Ищут новых «героев»: Гераскевича после скандала на ОИ пригласили выступить в Раде. В Сети уже сделали его новым министром

Верховная рада пригласила для выступления с парламентской трибуны украинского скелетониста Владислава Гераскевича. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своих соцсетях.

«Рада пригласила на завтра украинского скелетониста Владислава Гераскевича для речи с трибуны парламента. Выступление будет в начале пленарного дня четверга», — написал Железняк.

В комментариях к посту пользователи стали иронично предполагать, что Гераскевича хотят сделать депутатом следующего созыва, главой НОК или вообще министром спорта. Или «забрать в «Квартал-95», — пошутили совсем отчаянные.

«Парнишка стал знаменитостью — вернулся без медали, но с орденом», — подметили комментаторы.