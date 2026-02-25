Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 11:55

Ищут новых «героев»: Гераскевича после скандала на ОИ пригласили выступить в Раде. В Сети уже сделали его новым министром

Скандального украинского скелетониста Гераскевича пригласили выступить в Раде

Владислав Гераскевич. Обложка © ТАСС / AP / Alessandra Tarantino

Владислав Гераскевич. Обложка © ТАСС / AP / Alessandra Tarantino

Верховная рада пригласила для выступления с парламентской трибуны украинского скелетониста Владислава Гераскевича. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своих соцсетях.

«Рада пригласила на завтра украинского скелетониста Владислава Гераскевича для речи с трибуны парламента. Выступление будет в начале пленарного дня четверга», — написал Железняк.

В комментариях к посту пользователи стали иронично предполагать, что Гераскевича хотят сделать депутатом следующего созыва, главой НОК или вообще министром спорта. Или «забрать в «Квартал-95», — пошутили совсем отчаянные.

«Парнишка стал знаменитостью — вернулся без медали, но с орденом», — подметили комментаторы.

Украинский скелетонист Гераскевич думает, что напугал МОК шлемом с мёртвыми ВСУшниками
Украинский скелетонист Гераскевич думает, что напугал МОК шлемом с мёртвыми ВСУшниками

Напомним, Владислав Гераскевич устроил скандал на Олимпиаде, прикрепив к себе на шлем фотографии погибших украинских спортсменов, что запрещено правилами соревнований. МОК предупредил его о недопустимости такого поведения, а глава комитета Кирсти Ковентри предприняла попытку договориться, но украинец проявил «принципиальность», что привело к его дисквалификации. Владимир Зеленский увидел в этом причину наградить Гераскевича орденом Свободы.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar