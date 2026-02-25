Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
25 февраля, 12:14

«Спортинг» пожаловался в УЕФА на украинских судей, не пожавших руку россиянину Чишкале

Обложка © Getty Images / Matt Browne - Sportsfile/UEFA

Украинские судьи матча мини-футбольной Лиги чемпионов между лиссабонским «Спортингом» и «Бенфикой» отказались пожимать руку российскому игроку Ивану Чишкале. Инцидент произошёл перед началом встречи, пишет Telegram-канал Sport Baza.

Третий арбитр Евгений Гордиенко и хронометрист Орест Дуцяк демонстративно проигнорировали приветствие со стороны футболиста. В ответ «Спортинг» направил в УЕФА официальную жалобу на поведение представителей судейской бригады.

Иван Чишкала перешёл в «Спортинг» в январе 2026 года. До этого на протяжении пяти лет он выступал за «Бенфику», с которой выигрывал национальный чемпионат и Кубок Португалии.

Ранее стало известно, что президент Федерации футбола Гватемалы Херардо Паис заявил, что сборная его страны не сможет провести товарищеский матч с Россией в марте. Причина — ранее заключённые договорённости с другими командами. По словам Паиса, российская сторона действительно предложила провести игру, однако принять предложение не удалось: на эти даты у гватемальцев уже запланированы встречи с Алжиром и Перу.

Наталья Афонина
