В Кирове спасают заплутавшего рысёнка, который отбился от матери и кормится из мусорки

В Кирове уже неделю пытаются спасти рысёнка, отбившегося от матери. Животное заметили в районе Юго-Запада — в реабилитационном центре «Большое гнездо» рассказали, что взрослая самка заходила в город с двумя котятами, но один из них отстал. Сейчас рысёнок бродит по улицам и роется в мусорках.

Потерявшийся в Кирове рысёнок. Фото © VK / Большое гнездо, помощь животным

«Мы пытаемся организовать ему подкормку в безлюдных местах, чтобы он не выходил в город, не пугал людей и чтобы для него не было опасности. Следы видим: животное всё ещё в этом районе, но еду, которую мы ему предлагаем, он не ест. На видео и фото очевидцев животное выглядит истощённым и ослабленным», — рассказала изданию «Подъём» руководитель центра Гуля Зарипова.

По её словам, выход рысей в город в конце зимы — в целом нормальная ситуация. Ненормально то, что детёныш остался один и не может вернуться к матери.

«Либо мать их вообще не может прокормить, либо конкретно этот отстал. Пока конкретно сказать не можем. Есть ещё надежда, что самка и второй детёныш вернутся и семья воссоединится», — добавила Зарипова.

Она также сообщила, что в Кировской области есть ещё как минимум три обращения по рысятам, которые гуляют близко к людям.

В январе Life.ru рассказывал, как в Башкортостане бешеная рысь пробралась в детский лагерь и напала на 12-летнюю девочку. Из-за болезни хищник отпустил добычу, начал есть снег и задыхаться. Зверь умер там же от терминальной стадии, прибывшие специалисты Росприроднадзора спасти его не успели. Девочка отделалась лёгкими укусами, врачи сделали ей уколы.