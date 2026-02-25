Пауэрбанк вспыхнул на борту рейса Екатеринбург — Стамбул

На борту самолёта Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшего рейс из Екатеринбурга в Стамбул, загорелся пауэрбанк. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошёл через 20 минут после взлёта. Портативное устройство находилось на соседнем свободном кресле рядом с владельцем и воспламенилось. Мужчина попытался отсоединить заряжавшийся телефон и обжёг палец.

Последствия возгорания. Фото © Telegram / Baza

Пауэрбанк прожёг обивку кресла и ремень. Бортпроводники быстро среагировали и сбили пламя огнетушителем. Неисправное устройство поместили в металлическую ёмкость с водой и убрали в безопасное место.

Пострадавшему предложили медицинскую помощь, но он отказался. Самолёт продолжил полёт в штатном режиме и благополучно приземлился в Турции.

Пауэрбанки остаются крайне пожароопасным гаджетом. С начала года Международная ассоциация воздушного транспорта ввела новые правила перевозки таких аккумуляторов: их можно возить только в ручной клади, запрещено заряжать на борту и класть на верхние полки. Ряд авиакомпаний уже ужесточили правила: Emirates запретила использовать пауэрбанки с октября 2025 года.