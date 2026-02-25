Си Цзиньпин назвал диалог ключом к урегулированию конфликта на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что ключевым инструментом урегулирования ситуации на Украине остаются переговоры и мирный диалог. Речь об этом зашла на встрече политика с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Пекине. Китайский лидер подчеркнул, что решение проблемы возможно через настойчивый поиск вариантов именно в формате диалога.

Также Си Цзиньпин заявил о необходимости активнее развивать стратегическое сотрудничество между Китаем и Германией, укреплять стратегический диалог и взаимное доверие.

К слову, сейчас Китай занят и собственными проблемами. Там были уволены два руководителя ВС КНР: генерал Чжан Юся — заместитель Верховного главнокомандующего в военном совете, то есть второй человек в армии после Си Цзиньпина, и глава Объединённого штаба Лю Чжэньли. СМИ пишут, что после чисток весь контроль над войсками полностью перешёл в руки председателя КНР.