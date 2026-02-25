Опрос показал, зачем на самом деле школьники массово бегут в колледжи и при чём тут ЕГЭ

Почти половина российских школьников 7–9-х классов, решивших продолжить обучение в колледже, сделали этот выбор из-за нежелания сдавать ЕГЭ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования. При этом многие из них позже планируют поступать в вузы.

Среди других популярных причин — желание быстрее начать самостоятельную жизнь, гарантии трудоустройства, получение практических навыков и более короткий срок обучения (от 29% до 35% опрошенных). Почти четверть (24%) отметили достойный уровень образования в колледжах.

Реже школьники ссылались на негативные мотивы: неуверенность в своих силах для поступления в вуз (21%) и нехватку средств на оплату университетского образования (17%).

А ранее Life.ru писал, что для выпускников приграничных регионов продлили особые правила сдачи экзаменов: в 2026 году школьники Белгородской, Брянской и Курской областей смогут выбирать, как получать аттестат. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов объяснил такое решение заботой о безопасности детей и учителей в сложной оперативной обстановке. По его словам, школьники либо сдадут ЕГЭ и ОГЭ в обычном режиме, либо вообще будут освобождены от экзаменов и получат аттестаты по текущим оценкам.