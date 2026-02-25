Лондон, бизнес-школа и кровь президента: кто такой Рустам Гаджиев, с которым Аврора Киба зажигает в Рио Оглавление Интрига в Рио: куда пропала невеста Лепса Племянник президента: биография золотого мальчика Холостяк с дипломом Лондона: почему до сих пор один Лондонский мост: как они познакомились Миллиард за невестой: состояние семьи Авроры Чем богата мать невесты Как выяснил канал SHOT, юная Аврора Киба недолго горевала после расставания с певцом Григорием Лепсом. Её заметили на карнавале в Рио уже в компании молодого племянника президента Азербайджана. Что о нём известно? 25 февраля, 15:48 Бросила Лепса ради наследника клана Алиевых: тайный роман Авроры Кибы всплыл на карнавале. Обложка © Коллаж © Life.ru © Фото © ТАСС / AP / Kevin Lamarque, © ТАСС / Сергей Елагин / Бизнес Online, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rustam_hajiyev, Shutterstock / FOTODOM / Dmytrenko Olga

Интрига в Рио: куда пропала невеста Лепса

SHOT сопоставил фотографии, сделанные Рустамом Гаджиевым и Авророй из одного и того же окна номера отеля, расположенного на берегу моря у знаменитого бразильского пляжа Копакабана. Снимки появились в аккаунтах обоих молодых людей в феврале 2026 года.

Как стало известно телеграм-каналу, Киба улетела в Бразилию в компании Гаджиева на День всех влюблённых. С ними туда отправились родной брат Рустама с женой и подруги девушки. В своих соцсетях путешественники публикуют фото и видео, как они веселятся на карнавале в Рио.

Возможно, поездка состоялась за счёт Рустама. Он же, похоже, недавно оплачивал услуги тамады Ксении Собчак и других звёзд на шумной вечеринке в честь 20-летия Авроры. Праздник, который прошёл 5 февраля 2026 года, эксперты оценили в 30 млн рублей.

Племянник президента: биография золотого мальчика

По миру Рустам Гаджиев перемещается в комфорте и с ветерком. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rustam_hajiyev

Если это правда Рустам Гаджиев, то он известен как тусовщик, гедонист и прожигатель жизни, которому (если не врут данные с его брошенных страниц в соцсетях) 36 лет. Похоже, он больше подходит 20-летней светской львице и по возрасту, и по статусу, и по состоянию.

Соцсети Гаджиева изобилуют фотографиями, снятыми едва ли не во всех частях света. Среди них много сделанных в клубах и прочих местах тусовок золотой молодёжи — дорогие напитки, шикарные наряды, дорогие дизайнерские интерьеры. И красной нитью сквозь весь фотодневник похождений молодого повесы портреты президента Азербайджана с обязательным торжественным обращением «господин президент» и россыпью благодарностей в его адрес.

Парень — сын заместителя министра экологии и природных ресурсов Рауфа Гаджиева, а также внук доктора химических наук, профессора и действительного члена академии наук республики Рафиги Гаджиевой. Она, в свою очередь, тётя Ильхама Алиева. В 2017 году бабушка Рустама скончалась.

К слову, у первого лица Азербайджана, что традиционно для восточных народов, семья большая. В одной только «Википедии» перечислено 28 близких родственников, и, как выяснил Life.ru, по крайней мере многие, если не большинство из них, занимают высокие государственные посты и обеспечены отнюдь не хуже Рустама. И, судя по перекрёстным подпискам друг на друга в соцсетях, родственники президента живут очень дружно.

Холостяк с дипломом Лондона: почему до сих пор один

На фотографиях Рустам Гаджиев улыбается практически всегда. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rustam_hajiyev

Про самого Рустама Гаджиева известно, что он учился за рубежом. В частности, окончил London Business School — Лондонскую бизнес-школу. А когда ему исполнилось 22 года — вместе с другом, сыном одного очень известного в Азербайджане банкира, стал владельцем единственного в стране коллекторского агентства.

Забавно — в первые годы портфель компании составляли всего несколько сотен просроченных кредитов — в основном взятых на покупку мобильных телефонов. Впрочем, по данным деловой прессы республики, уже в 2025 году акционеры ставшего ОАО агентства на собрании решали вопрос о распределении дивидендов.

С тех пор вокруг агентства вырос целый ряд компаний, и как минимум несколько из них бессменно возглавляет опытный управленец ещё советских времён, близкий к семье президента. Возможно, его опыт и деловые качества и дают возможность Рустаму Гаджиеву часто отдыхать и ездить по миру.

Life.ru находил следы звёздного племянника во многих странах мира, однако достоверно понять количество его активов за рубежом сложно — возможно, учитывая статус путешественника, информация об этом тщательно ретушируется.

Если Аврору Кибу и Рустама Гаджиева действительно связывает больше, чем дружба, то можно предположить, что жизнь юной московской красавицы превратится в восточную сказку. Такой вывод напрашивается из просмотра соцсетей супруги родного брата Рустама, Рамина Гаджиева. Его русская жена в своих соцсетях хвастается элитными машинами, сверхдорогими поездками на курорты и прочими прелестями богатой жизни.

Лондонский мост: как они познакомились

Аврора Киба и Григорий Лепс, похоже, просто изображали роман. Фото © ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин

Об Авроре Кибе никто ничего не знал ещё пару лет назад. Ранее она пыталась прославиться как певица, записав песню «Пьяная дура», но, несмотря на хороший продакшен, композиция не стала популярной. В итоге на публику — буквально под руку — её вывел Григорий Лепс. Это случилось на красной дорожке Премии Муз-ТВ. «Невеста», — так представил удивлённой публике свою спутницу российский шансонье.

Сенсацию раструбили все СМИ и телеграм-каналы. Роман всерьёз обсуждали известные психологи, астрологи, звёздная сваха Роза Сябитова, не говоря уже о простых россиянах. Впрочем, пару вместе видели разве что на редких снимках с каких-то событий. В эти моменты с Авророй всегда была её мать. Сама же «невеста» делала странные заявления, признаваясь в чувствах своим именитым сверстникам.

Как и Гаджиев, Киба тоже училась и жила в Лондоне. Там она любила потусоваться с подругами, посещать модные рестораны и шопиться в брендовых бутиках. Возможно, где-то там на скользких от дождей лондонских улицах и пересеклись пути племянника азербайджанского президента и дочери российского бизнесмена.

Миллиард за невестой: состояние семьи Авроры

Настоящая фамилия Кибы — Белякова. Её отец — покойный Илья Беляков — был большим человеком. Его знали депутаты, сенаторы, министры, высокопоставленные чиновники и бизнесмены. Глава семейства вместе со своим братом Аркадием владел россыпью странных — официально убыточных — компаний, через которые сдавались площади бизнес-центра «Капитал», занимающего верхние этажи Старого Гостиного двора.

Гостиный двор — это одно из старейших зданий Москвы в 150 метрах от Кремля. Коммерсантам в управление его отдал бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Это произошло после масштабной реставрации объекта в 1998 году. Любопытно, что первая компания по сдаче в аренду площадей Старого Гостиного двора у Беляковых появилась как раз в 1998-м.

В кеше сохранился старый сайт бизнес-центра «Капитал». Расценки даже в 2002 году были такие: 600 долларов за квадрат в месяц. Все сдаваемые офисы в сумме занимали 1943 квадрата. Несложно подсчитать итоговый доход братьев Беляковых — свыше миллиона долларов в месяц. Это в шесть раз больше, чем у бывшего жениха Авроры — Григория Лепса.

Чем богата мать невесты

Мать Авроры — Татьяна Киба. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tanykiba

Мать Авроры, Татьяна Белякова, на публике тоже называет себя Кибой, хотя её девичья фамилия — Палилова. Женщина родилась на Украине в днепропетровском посёлке Петропавловка. Через два года после смерти мужа она оформила компании «БЦК элит», «БЦК престиж» и «БЦК люкс» с суммарной чистой прибылью 32 млн рублей в год. Эти юрлица владеют 2232 квадратами на верхних этажах Старого Гостиного двора — бизнес-центра «Капитал».

Бизнес Татьяны Кибы расширяется. Сейчас она собирается продавать офисникам Старого Гостиного двора напитки собственного производства. Через юрлицо «Плющиха 55» она закупила для этого автоматизированную линию розлива.

Стоимость семейной недвижимости семьи Кибы — жилая, коммерческая, за границей — превышает 3 млрд рублей. Речь идёт о суперэлитных жилых комплексах в самых престижных районах Москвы. «Имперский дом» похож на высотную сталинку и находится возле парка «Музеон». Такая квартира, как у Татьяны Кибы, — на 256 квадратов — там стоит от полумиллиарда рублей.

«Дом на Ефремова» (другое название этого ЖК — Knightsbridge Private park) представляет собой семь среднеэтажных особняков в английском стиле с частным парком недалеко от стадиона «Лужники». У Кибы-старшей там хоромы на 530 квадратов стоимостью до полутора миллиардов рублей.

Ещё у Татьяны Кибы есть квартира попроще: на 160 квадратов в престижном ЖК «Золотое руно» возле Водоотводного канала Москвы-реки. Цена недвижимости — до 200 млн рублей.

И это не вся недвижимость семьи. На фото Авроры и Татьяны Кибы мелькает особняк на Рублёвке, предположительно, в престижном посёлке Лапино. Ещё у Беляковых имеется несколько квартир в обычных домах. Также, по слухам, семья может владеть виллой на итальянском курорте Форте-деи-Марми.

Авторы Евгений Кузнецов