Путин прибыл на Форум будущих технологий в Москве

Президент России Владимир Путин прибыл на площадку Форума будущих технологий, который проходит в столичном Центре международной торговли.

Глава государства примет участие в мероприятиях форума, посвящённого в этом году вопросам формирования биоэкономики в России и применению биотехнологий в различных отраслях. Ожидается, что президент осмотрит выставку инновационных разработок, выступит на пленарном заседании и проведёт отдельную встречу с учёными.

Ранее в приветствии участникам форума Путин подчеркнул, что развитие биоэкономики имеет стратегическое значение для обеспечения технологического лидерства страны и промышленного суверенитета.

Форум будущих технологий проходит 25–26 февраля. В программе — более 30 тематических сессий и панельных дискуссий. Участниками стали российские и зарубежные учёные, представители научных организаций, производственных компаний и профильных ведомств.

Форум проводится ежегодно с 2023 года и посвящён ключевым направлениям научно-технологического развития. В 2024 году темой стала медицина будущего, в 2025-м — новые материалы и химия. В этом году акцент сделан на биоэкономике как одном из приоритетов национального технологического развития.