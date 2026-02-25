«Абьюзер» и «коуч» могут включить в словари русского языка

Слова «абьюзер» и «коуч» могут официально войти в словари русского языка. Об этом заявила эксперт Минпросвещения, завкафедрой русского языка РГПУ имени Герцена Наталия Козловская.

«К слову «абьюзер» я не могу подобрать аналога: у него сложное значение, не совпадающее с русским «насильник». На мой взгляд, есть достаточные культурные, социальные и, собственно, лингвистические основания для включения этого слова в новый Словарь иностранных слов», — сказала она РИА «Новости».

По её словам, термин прочно вошёл в лексикон россиян примерно с 2013 года и активно используется. Что касается «коуча», это слово заимствовано недавно, но уже прошло основные этапы ассимиляции в языке.

Ранее Life.ru писал, что орфографический словарь РАН пополнился 264 новыми словами, включая «релокант», «пюрешка», «чекап», «эмодзи» и «драконоборец». Всего с января в справочник добавили 921 слово. Среди новых лексем — «капча», «медиафасад», «промпт-инженер» и другие современные термины.