Внучка героя-панфиловца стала гражданкой России спустя годы жизни в Казахстане
Обложка © Telegram / Ирина Волк
Внучка воина-панфиловца получила российское гражданство спустя годы жизни в Казахстане. Татьяна Бобнева переехала в Санкт-Петербург с семьёй несколько лет назад, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Внучка воина-панфиловца получила российское гражданство. Видео © Telegram / Ирина Волк
«С тех пор, как распался Советский Союз, для меня Россия всё равно была Родиной», — призналась женщина.
Её дед, Николай Бобнев, в годы войны защищал Москву в составе легендарной дивизии генерала Панфилова.
При оформлении документов возникли сложности, поскольку часть архивов была утрачена. Сотрудники миграционного управления помогли восстановить данные, запросив информацию в других ведомствах и архивах. После завершения проверки было принято положительное решение.
Паспорт гражданки РФ внучке панфиловца вручили в торжественной обстановке в петербургском управлении МВД.
Ранее Life.ru рассказывал, что итальянский журналист Винченцо Лоруссо мечтает получить российский паспорт и называет себя «русским в душе». По его словам, он не может дождаться момента, когда, взглянув на флаг РФ, он поймёт, что это теперь его флаг.
Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.