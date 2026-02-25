Внучка героя-панфиловца стала гражданкой России спустя годы жизни в Казахстане

Внучка воина-панфиловца получила российское гражданство спустя годы жизни в Казахстане. Татьяна Бобнева переехала в Санкт-Петербург с семьёй несколько лет назад, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Внучка воина-панфиловца получила российское гражданство. Видео © Telegram / Ирина Волк

«С тех пор, как распался Советский Союз, для меня Россия всё равно была Родиной», — призналась женщина.

Её дед, Николай Бобнев, в годы войны защищал Москву в составе легендарной дивизии генерала Панфилова.

При оформлении документов возникли сложности, поскольку часть архивов была утрачена. Сотрудники миграционного управления помогли восстановить данные, запросив информацию в других ведомствах и архивах. После завершения проверки было принято положительное решение.

Паспорт гражданки РФ внучке панфиловца вручили в торжественной обстановке в петербургском управлении МВД.

Ранее Life.ru рассказывал, что итальянский журналист Винченцо Лоруссо мечтает получить российский паспорт и называет себя «русским в душе». По его словам, он не может дождаться момента, когда, взглянув на флаг РФ, он поймёт, что это теперь его флаг.