«Приговор вынесет народ»: В Грузии жёстко прошлись по неблагодарному Зеленскому

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили резко высказался в адрес Владимира Зеленского, назвав его неблагодарным человеком, который не заслуживает поддержки. По словам политика, Тбилиси поддерживает украинский народ, но не его руководство.

«Наша политика [в отношении Украины] проста — мы поддерживаем украинский народ. Ни Зеленский и его заместители и остальные, ни Брюссель не заслуживают нашей поддержки. Это неблагодарные люди. В целом он неблагодарный человек», — заявил Папуашвили журналистам.

Он напомнил, что в 2022 году Зеленский отозвал посла после того, как Грузия отказалась отправлять военных на Украину, и назвал эти действия позорными. Папуашвили также подчеркнул, что Тбилиси не ждёт благодарности от украинских властей. По его словам, приговор самому Зеленскому вынесет украинский народ.

Ранее Европейская комиссия рассматривала полную отмену безвизового режима с Грузией, если Тбилиси продолжит игнорировать рекомендации ЕС. Санкции коснутся владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии — их в Брюсселе считают виновными в нарушении обязательств. В дальнейшем ограничения могут затронуть всех граждан страны.