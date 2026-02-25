Программист из США научил собаку вайб-кодить игры

Американский блогер Калеб Лик обучил свою собаку по кличке Момо основным принципам создания компьютерных игр при помощи искусственного интеллекта. По его словам, на это ушло всего две недели. Калеб подробно рассказал историю собаки-«программиста» на своём сайте.

Он назвал Момо первой собакой вайб-кодером. Питомец может набирать промпты для нейросети прямо на клавиатуре и отправлять их в Claude Code. Всё это выглядит примерно, как skfjhsd#$%, пояснил блогер. Однако Калеб всё это подал своему агенту как работу «эксцентричного и очень креативного гейм-дизайнера». Символы якобы не случайны — их нужно расшифровать при помощи ИИ и превратить в игру.

Калеб похвастался, что Момо научилась даже дожидаться ответа от Claude Code. По его словам, тут пришлось прибегнуть к традиционной мотивации — выдавать собаке лакомство из атвоматической кормушки, если результат был достигнут, а задача выполнена. Калеб не просто поделился фото питомца за компьютером, но и показал подписчикам игры, созданные лапами его любимца.

