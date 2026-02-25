Владимир Путин
25 февраля, 14:50

Решетников объявил о прохождении пика инфляции в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Инфляционный скачок начала года в России пройден, а годовая инфляция опустилась ниже 6 процентов. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

«У нас годовая инфляция уже ниже 6%, на 16 февраля — 5,85%. В общем и целом тот скачок, который был в начале года, прошли», — отметил он.

Эффект от налоговых изменений, включая повышение НДС, оказался значительно слабее прогнозируемого. Это напрямую связано с сохранением жёстких денежно-кредитных условий в экономике, добавил он.

«Существенно ниже инфляции»: в ЦРПТ объяснили, почему чай не подорожает из-за маркировки

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что зафиксированный в январе всплеск инфляции носил временный характер. По её словам, для некоторых экспертов он был внезапным, из-за чего они решили, что намечается целая тенденция.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Максим Решетников
  • Минэкономразвития РФ
  • Экономика РФ
  • Экономика
