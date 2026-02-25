Орнаменты и архитектурные образы регионов России хотят внести в единый каталог

В России может появиться единый национальный каталог характерных образов и орнаментов регионов. С такой инициативой выступила главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина на заседании Экспертного совета в Национальном центре «Россия», посвящённом формированию современной архитектурной идентичности страны.

По её словам, каталог станет практическим руководством для застройщиков при разработке проектной документации. К работе планируется привлечь архитекторов из разных субъектов РФ. Кузьмина также предложила создать рабочие группы для внедрения элементов национальной идентичности в массовое жилищное строительство, используя бюджетные объекты как пилотные примеры «российского стиля».

Инициативу поддержал замначальника управления президента по общественным проектам Алексей Жарич, назвав такие базы ценными методическими рекомендациями. Он отметил, что аналогичные каталоги нужны и в других сферах.

Глава департамента комплексного развития территорий (КРТ) Минстроя Мария Синичич подчеркнула, что визуальный код должен закладываться на ранних стадиях проектов. По её мнению, механизм КРТ идеально подходит для интеграции ценностей и смыслов, а для нестандартных решений необходимо проводить профессиональные конкурсы. Профильные рабочие группы приступят к разработке национального архитектурного кода России с учётом всех предложений.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов анонсировал планы объявить полуостров «территорией кириллицы» и разработать для него особый архитектурно-художественный стиль. Инициативу представят весной 2026 года на Днях Республики Крым в Совете Федерации. Проект получил предварительное название «Крым — территория кириллицы».