В Китае руководитель компании Henan Kuangshan Crane Co., Ltd. Цуй Пэйцзюнь устроил для своих сотрудников корпоратив, который запомнится им надолго. Как сообщает South China Morning Post, на банкете, где было накрыто около 800 столов для 7 тысяч работников, босс выложил горы наличных.

Бизнесмен раздал 2 млрд рублей сотрудникам на корпоративе в Китае. Видео © Х / XueJia24682

Общая сумма бонусов составила 180 миллионов юаней — это около 26 миллионов долларов или почти 2 миллиарда рублей. Деньги разложили прямо на длинных столах, и сотрудникам разрешили забрать столько, сколько они смогут унести. На опубликованных кадрах видно, как работники с восторгом складывают купюры в башни и уносят их в руках.

Председатель компании не ограничился раздачей денег и пообещал подчинённым дополнительные поощрения и подарки. В соцсетях Цуй Пэйцзюня уже прозвали «начальником, который больше всего любит раздавать деньги».

А ранее Life.ru писал, что молодой китайский ювелир из провинции Хэнань проявил небывалую щедрость: 21-летний владелец восьми магазинов подарил каждому сотруднику по граммовому золотому слитку с собственной подписью. Стоимость одного подарка — около 500 юаней (почти 72 доллара). Всего с момента открытия бизнесмен раздал персоналу 80–90 граммов драгметалла.