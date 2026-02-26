Над Тулой прогремела серия мощных взрывов, работают системы защиты

Над Тулой прозвучала серия взрывов ночью 26 февраля. По предварительным данным, системы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

Местные жители насчитали пять-семь взрывов в южной части Тулы. Звуки раздавались также в районе посёлка Косая Гора и в Щёкинском районе области. Очевидцы слышали характерный звук двигателей БПЛА. В некоторых районах наблюдали вспышки на фоне ночного неба.

Официальных данных о возможных последствиях на земле пока нет. Губернатор Тульской области объявил угрозу атаки беспилотников в 01:07 ночи.

Напомним, накануне вечером российские средства ПВО за три часа сбили 60 украинских беспилотников самолётного типа. Из них 27 дронов ликвидировали над территорией Республики Крым.