ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 февраля, 23:26

Над Тулой прогремела серия мощных взрывов, работают системы защиты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Над Тулой прозвучала серия взрывов ночью 26 февраля. По предварительным данным, системы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

Местные жители насчитали пять-семь взрывов в южной части Тулы. Звуки раздавались также в районе посёлка Косая Гора и в Щёкинском районе области. Очевидцы слышали характерный звук двигателей БПЛА. В некоторых районах наблюдали вспышки на фоне ночного неба.

Официальных данных о возможных последствиях на земле пока нет. Губернатор Тульской области объявил угрозу атаки беспилотников в 01:07 ночи.

ПВО за 6 часов сбила 13 украинских БПЛА над регионами РФ и Чёрным морем
ПВО за 6 часов сбила 13 украинских БПЛА над регионами РФ и Чёрным морем

Напомним, накануне вечером российские средства ПВО за три часа сбили 60 украинских беспилотников самолётного типа. Из них 27 дронов ликвидировали над территорией Республики Крым.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Тульская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar