Эти дни марта 2026 нельзя пропустить огороднику: лунный календарь назвал лучшие даты работы с рассадой

Март — месяц, когда дачный сезон официально стартует прямо на подоконнике. Ещё за окном снег, а у настоящего огородника уже горят глаза и чешутся руки: пора сеять рассаду! Лунный посевной календарь садовода и огородника на март 2026 — это инструмент, которым пользуются миллионы дачников по всей стране. Кто-то считает его народной мудростью, кто-то — просто удобной системой планирования.

Так или иначе, календарь садовода и огородника на март 2026 помогает структурировать работы по саду и огороду, расставить приоритеты и не упустить важные дни для посадки рассады в марте. Мы собрали все ключевые даты, разобрали фазы Луны в марте 2026 года и составили подробный путеводитель по месяцу — от первого числа до последнего.

Фазы Луны в марте 2026: когда новолуние и полнолуние

Лунный посевной календарь садовода и огородника на март 2026 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Март 2026 года насыщен лунными событиями, и знать их — значит понимать общую логику месяца. Лунный календарь на март 2026 для садовода и огородника строится вокруг четырёх ключевых фаз. Растущая Луна охватывает 1–2 марта и возвращается с 20 по 31 марта. Луна прибывает, набирает силу, и соки в растениях активно движутся вверх — к стеблям и листьям. Это лучшее время для посева культур, которым нужна мощная надземная часть: томаты, перцы, огурцы, зелень.

охватывает 1–2 марта и возвращается с 20 по 31 марта. Луна прибывает, набирает силу, и соки в растениях активно движутся вверх — к стеблям и листьям. Это лучшее время для посева культур, которым нужна мощная надземная часть: томаты, перцы, огурцы, зелень. Полнолуние приходится на 3 марта. Луна светит в полную силу, и растения буквально «заряжены» энергией. Но именно поэтому сажать и пересаживать их не стоит: любое вмешательство в корневую систему переносится хуже. Зато полнолуние — отличное время для сбора семян и заготовок.

приходится на 3 марта. Луна светит в полную силу, и растения буквально «заряжены» энергией. Но именно поэтому сажать и пересаживать их не стоит: любое вмешательство в корневую систему переносится хуже. Зато полнолуние — отличное время для сбора семян и заготовок. Убывающая Луна длится с 4 по 18 марта. Энергия уходит вниз, к корням. Период подходит для посева корнеплодов, прополки, обрезки, борьбы с вредителями и пересадки взрослых растений.

длится с 4 по 18 марта. Энергия уходит вниз, к корням. Период подходит для посева корнеплодов, прополки, обрезки, борьбы с вредителями и пересадки взрослых растений. Новолуние наступает 19 марта. День для огорода почти «выходной»: сажать нельзя, пересаживать не стоит. Зато можно подготовить грунт, замочить семена, навести порядок в теплице.

Благоприятные дни для посадки рассады в марте 2026

Лунный календарь садовода на март 2026: благоприятные дни для посадки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Natalia Lebedinskaia

Самый горячий вопрос месяца: когда сажать рассаду в марте 2026 года, чтобы она взошла дружно и выросла сильной. Лунный посевной календарь садовода на март 2026 выделяет несколько особенно удачных периодов. Первое «окошко» — 1 и 2 марта, растущая Луна в знаках зодиака Лев и Дева. Хороший момент для посева томатов, перцев и баклажанов. Затем наступает пауза: с 3 по 9 марта лучше с рассадой не спешить. Полнолуние и первые дни убывающей Луны — не самое лучшее время для посева надземных культур.

Зато 10 и 12 марта снова зелёный свет: убывающая Луна в Стрельце и переход потом в Козерог благоприятны для томатов, перцев, баклажанов и огурцов. Добавьте сюда 13 марта — Козерог считается знаком с хорошей «почвенной» энергетикой, день подходит для лука, сельдерея и капусты. После новолуния 19 марта рассада снова в приоритете. 21–22 марта (Овен и Телец) — отличный момент для посева любых надземных культур. 26 и 27 марта — растущая Луна в знаке зодиака Рак, это, по мнению многих астрологов, одни из лучших дней месяца для посадки. Наконец, 31 марта замыкает март на высокой ноте: растущая Луна в Деве благоприятна для широкого спектра работ.

Когда сажать корнеплоды и луковичные культуры

Календарь садовода и огородника на март 2026: когда сажать рассаду. Фото © Freepik

Лунные фазы марта 2026 для садоводов, которые выращивают морковь, свёклу, редис, лук и чеснок, подсказывают другие ориентиры. Корнеплоды и луковичные лучше себя чувствуют, когда посев приходится на убывающую Луну: соки идут вниз и укрепляют подземную часть растения.

Самые подходящие дни для лука и чеснока в марте 2026: 4, 8, 10, 12, 13, 22, 23, 26, 27, 31 марта. Именно в эти числа лунный посевной календарь садовода и огородника на март рекомендует заниматься луковичными культурами.

4, 8, 10, 12, 13, 22, 23, 26, 27, 31 марта. Именно в эти числа лунный посевной календарь садовода и огородника на март рекомендует заниматься луковичными культурами. Для сельдерея — схожий список: 4, 8, 13, 22, 23, 26, 27, 31 марта. Эта культура любит стабильность и хорошо реагирует на посев в дни «земляных» знаков зодиака (Телец, Козерог, Дева).

4, 8, 13, 22, 23, 26, 27, 31 марта. Эта культура любит стабильность и хорошо реагирует на посев в дни «земляных» знаков зодиака (Телец, Козерог, Дева). Редис и раннюю морковь на рассаду можно сеять 13, 22, 23 марта. Это дни убывающей Луны с хорошими показателями для корнеплодных культур.

на рассаду можно сеять 13, 22, 23 марта. Это дни убывающей Луны с хорошими показателями для корнеплодных культур. Неблагоприятные даты для любых посевов — 15 и 20 марта. Их лучше вычеркнуть из планов по огороду: первая дата — неудачный лунный день, вторая стоит сразу после новолуния.

Уход за садом: подкормка, обрезка, борьба с вредителями

Лунный календарь садовода и огородника на март 2026: все важные даты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Март — это не только месяц посевов. Сад тоже просыпается и требует внимания. Лунный посевной календарь огородника и садовода на март 2026 подробно расписывает, какие работы когда проводить. Подкормка и внесение удобрений лучше всего принимаются растениями 8, 13, 17 и 19 марта. В эти дни питательные вещества усваиваются эффективнее — так считают приверженцы лунного земледелия.

лучше всего принимаются растениями 8, 13, 17 и 19 марта. В эти дни питательные вещества усваиваются эффективнее — так считают приверженцы лунного земледелия. Обрезка веток и побегов — 10, 12, 26, 27 марта. Убывающая Луна в первой половине месяца и растущая в конце создают благоприятный фон для этой работы. Важно: прививать деревья и кустарники в марте 2026 года не рекомендуется вовсе.

— 10, 12, 26, 27 марта. Убывающая Луна в первой половине месяца и растущая в конце создают благоприятный фон для этой работы. Важно: прививать деревья и кустарники в марте 2026 года не рекомендуется вовсе. Борьба с болезнями и вредителями — один из самых длинных списков в марте: 8, 10, 12, 13, 22, 23, 24, 26, 27. Почти все эти дни приходятся на знаки, которые усиливают «защитные» свойства растений.

— один из самых длинных списков в марте: 8, 10, 12, 13, 22, 23, 24, 26, 27. Почти все эти дни приходятся на знаки, которые усиливают «защитные» свойства растений. Полив и опрыскивание — 8, 26, 27 марта. Водные знаки и благоприятные лунные дни делают процедуры более эффективными.

— 8, 26, 27 марта. Водные знаки и благоприятные лунные дни делают процедуры более эффективными. Пересадка и пикировка рассады — 4 и 31 марта. Именно в эти числа перевалка в более крупные ёмкости пройдёт для растений наименее болезненно.

Неблагоприятные дни марта 2026: чего избегать

Неблагоприятные дни для посадки в марте 2026 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / vovan

Лунный календарь садовода и огородника на март 2026 содержит несколько дат, когда лучше убрать лопату в угол и заняться чем-то другим. Запомните их, чтобы не тратить силы впустую. 3 марта — полнолуние. Не сажайте, не пересаживайте, не делайте плановых обрезок. Дайте растениям «выдохнуть» в этот насыщенный энергией день.

— полнолуние. Не сажайте, не пересаживайте, не делайте плановых обрезок. Дайте растениям «выдохнуть» в этот насыщенный энергией день. 15 марта — один из самых неблагоприятных дней месяца для посева любых культур. Убывающая Луна в Водолее создаёт нейтральный или отрицательный фон для большинства садовых работ.

— один из самых неблагоприятных дней месяца для посева любых культур. Убывающая Луна в Водолее создаёт нейтральный или отрицательный фон для большинства садовых работ. 19 марта — новолуние. Луна почти не видна, её влияние на растения минимально. Посевы в этот день часто дают слабые всходы или плохо приживаются при пересадке. Зато можно подготовить семена к посеву, разобрать инвентарь, запланировать работы на следующий цикл.

— новолуние. Луна почти не видна, её влияние на растения минимально. Посевы в этот день часто дают слабые всходы или плохо приживаются при пересадке. Зато можно подготовить семена к посеву, разобрать инвентарь, запланировать работы на следующий цикл. 20 марта — первый день после новолуния. Луна только начинает расти, её сила ещё невелика. Лучше подождать хотя бы до 21-го числа, когда Луна войдёт в знак Тельца.

Важно помнить: лунный посевной календарь садовода — это ориентир, а не жёсткий закон. Если единственный выходной попал на «неблагоприятный» день, а рассада уже перестояла в маленьких кассетах — сажайте.

Лунный календарь по культурам: томаты, огурцы, клубника

Благоприятные дни для посадки в марте 2026 по лунному календарю. Фото © Freepik

Разберём конкретные культуры, которые большинство дачников сеют именно в марте. Посевной календарь на март 2026 года для садовода выглядит так. Томаты — одна из главных мартовских культур. Благоприятные дни: 10, 12, 17, 26, 27 марта. В эти числа лунные фазы марта 2026 для садоводов особенно хороши для посева томатов на рассаду. Растущая Луна в конце месяца (26–27) — приоритетный вариант.

— одна из главных мартовских культур. Благоприятные дни: 10, 12, 17, 26, 27 марта. В эти числа лунные фазы марта 2026 для садоводов особенно хороши для посева томатов на рассаду. Растущая Луна в конце месяца (26–27) — приоритетный вариант. Перцы и баклажаны — теплолюбивые культуры с долгим сроком вегетации, их сеют в марте одними из первых. Лучшие дни: 10, 12, 17, 26, 27 марта.

— теплолюбивые культуры с долгим сроком вегетации, их сеют в марте одними из первых. Лучшие дни: 10, 12, 17, 26, 27 марта. Огурцы — в марте их сеют на рассаду те, кто планирует ранний урожай в теплице. Рекомендованные даты: 10, 12, 17, 26, 27 марта.

— в марте их сеют на рассаду те, кто планирует ранний урожай в теплице. Рекомендованные даты: 10, 12, 17, 26, 27 марта. Капуста разных видов — белокочанная, брокколи, цветная. Благоприятные дни: 8, 13, 17, 22, 23, 26, 27 марта.

разных видов — белокочанная, брокколи, цветная. Благоприятные дни: 8, 13, 17, 22, 23, 26, 27 марта. Клубника при посеве из семян требует терпения и правильно выбранного момента. Оптимальные дни для посева клубники в марте 2026: 22, 23, 26, 27 марта — растущая Луна в знаках Тельца и Рака.

при посеве из семян требует терпения и правильно выбранного момента. Оптимальные дни для посева клубники в марте 2026: 22, 23, 26, 27 марта — растущая Луна в знаках Тельца и Рака. Цветы — душистый табак, львиный зев, флоксы, гвоздику, вербену и эхинацею лучше всего сеять 4, 24 и 31 марта.

Как пользоваться лунным календарём: простые правила

Посевной календарь на март 2026 года: как пользоваться? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Novgorodtsev

Многие слышали про лунный посевной календарь садовода и огородника на март, но не очень понимают, как с ним работать на практике. На самом деле всё просто. Правило первое: смотрите на фазу Луны. Растущая — для надземных культур (томаты, огурцы, зелень), убывающая — для корнеплодов и луковичных. Новолуние и полнолуние — дни отдыха для огородника. Правило второе: обращайте внимание на знак зодиака. Земляные знаки (Телец, Дева, Козерог) считаются лучшими для большинства посевов. Водяные (Рак, Скорпион, Рыбы) — хороши для полива и подкормки, но не для пересадки. Огненные (Овен, Лев, Стрелец) — для обрезки и борьбы с вредителями.

Правило третье: не бойтесь «нейтральных» дней. Знак ± в календаре — это не запрет, а просто сигнал, что день ничем особенно не выделяется. Большинство мартовских дней именно такие, и это нормально. Правило четвёртое: сверяйте данные из разных источников. Разные составители лунных календарей могут давать чуть разные даты — это связано с часовым поясом и методикой расчёта. Лунный календарь садовода на март 2026 для Москвы немного отличается от календаря для Новосибирска или Краснодара.

Часто задаваемые вопросы

Когда сажать рассаду в марте 2026 по лунному календарю. Фото © Shutterstock / FOTODOM / n.k.junky

Март щедр на хорошие дни для посевов, но у каждого огородника всё равно накапливаются вопросы. Мы собрали самые частые из них — и отвечаем честно, без лишней мистики.

Можно ли сажать в полнолуние?

Формально — нежелательно. В полнолуние (3 марта 2026 года) соки в растениях достигают максимума, что делает их уязвимыми при пересадке: корни хуже приживаются, рассада может «заболеть» или долго стоять без роста. Если возможности нет и вы вынуждены сеять именно 3 марта — ничего страшного не случится. Лунный календарь даёт рекомендации, а не жёсткие правила.

А если срочно нужно — сажать можно в любой день?

Да, можно. Ни один агроном не подтвердит, что урожай погиб из-за посева в «неблагоприятный» день. Лунный посевной календарь садовода и огородника на март 2026 — это народная традиция и удобный инструмент планирования, а не агрономический закон. Гораздо важнее: качество семян, состав грунта, температура прорастания, режим полива и освещение. Если всё это в норме, рассада вырастет крепкой в любой день.

Март — самый нетерпеливый месяц в году. Именно сейчас, когда за окном ещё хозяйничает зима, на подоконниках уже кипит жизнь. Лунный посевной календарь садовода и огородника на март 2026 поможет спланировать работы так, чтобы каждый день был потрачен с умом. Используйте его как ориентир, доверяйте своему опыту, и пусть этот сезон подарит вам отличный урожай! А ранее Life.ru рассказывал, почему зеркальная дата, выпавшая на начало ретроградного Меркурия, особенно опасна.