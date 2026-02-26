Продолжение конфликта с Россией выгодно Владимиру Зеленскому и его окружению, а мир для них может стать «смертелен». Об этом заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в интервью Дэниелу Дэвису.

По его словам, пока Зеленский остаётся у власти, он «фактически истребляет мужское население Украины» и при этом продолжает публично демонстрировать уверенность. Аналитик считает, что для украинского руководства и «ряда других людей, в том числе с Запада», война стала способом сохранить свои позиции.

«Продолжение войны для них, для Зеленского, его шайки и ряда других людей, в том числе с Запада, стало продолжением их жизни. Как только это прекратится, для них всё кончено. Их самих не станет», — сообщил он.

Напомним, Владимир Зеленский ранее выразил надежду, что украинский конфликт удастся урегулировать до конца года. А американский лидер Дональд Трамп заявил, что он хочет завершить войну за один месяц.