Мишустин, Матвиенко и Володин будут на рабочем завтраке Путина и Лукашенко

Премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин примут участие в рабочем завтраке президентов России и Белоруссии. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, сначала Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства. Встреча пройдет сегодня, 26 февраля в Кремле. После официальной части запланирован рабочий завтрак.

«Сначала будет непосредственно заседание в Кремле, в Большом Кремлевском дворце, и потом будет рабочий завтрак с нашей стороны. В нем, помимо Путина, примут участие Мишустин, Матвиенко, Володин», — уточнил Песков.

Заседания Высшего госсовета Союзного государства проходят регулярно и посвящены вопросам координации экономической и внешней политики Москвы и Минска. Накануне Александр Лукашенко как раз прибыл в Москву на такую встречу, она состоится 26 февраля. Ожидается принятие важных решений по углублению интеграции.