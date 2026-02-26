20 км и распознавание целей: что умеет новый российский дрон «Сибирячок-5»

В зоне специальной военной операции начались испытания беспилотного аппарата «Сибирячок-5». Об этом рассказали в Народном фронте, чей «Кулибин-клуб» поддерживает разработчиков.

«Сибирячок-5» — это в первую очередь разведывательный дрон, который делает видеофиксацию на местности, способен летать на расстояние до 20 километров на высоте до тысячи метров. Он распознает цели: людей, автотранспорт и боевые машины. Также может нести на себе максимальную полезную нагрузку до четырёх килограммов», — говорит руководитель производства компании «Гаскар».

«Сибирячок-5» представляет уже пятое поколение дронов этой серии. Его предшественник под индексом «4» поставлялся в войска массово — около 16 тысяч экземпляров. Новую модель сейчас тестируют малыми группами в специальных подразделениях, а серийное производство намечено на следующий год.

Разработчики сделали ставку на независимость от внешних поставок. По словам производителя, ключевые элементы — платы и моторы собственного производства. Это позволяет снизить себестоимость в несколько раз и не бояться санкций. Заменить оставшиеся импортные детали планируют уже в этом году. В Народном фронте уточнили: степень локализации беспилотника достигла 95%.

«Сибирячок-5» превосходит зарубежные аналоги по времени полёта. На одном аккумуляторе аппарат может находиться в воздухе до часа, на двух — до полутора. Это вдвое больше, чем у популярных зарубежных моделей. Дистанция с возвратом в точку старта достигает 17 километров, но испытатели фиксировали и 20-километровые вылеты.

Ранее Life.ru рассказывал, что Минобороны России получило первые партии новейших систем «Зубр», предназначенных для защиты критически важных объектов от беспилотников и барражирующих боеприпасов. Комплексы разработаны и поставлены холдингом «Высокоточные комплексы», входящим в «Ростех». В состав вооружения входят радиолокационные станции, способные круглосуточно обнаруживать как крупные, так и малоразмерные воздушные цели. Изделие в ходе испытаний подтвердило высокую эффективность в борьбе с малоразмерными и высокоскоростными целями.