Огненный вал: как 459 «гераней» и «цирконов» заставили энергосистему Украины рухнуть в агонию Оглавление Удары по энергетике Уничтожение военных объектов Зеленский просит усилить оборону Украины Армия России нанесла массированный удар по Украине: поражены энергообъекты и логистика ВСУ в Киеве, Черниговской, Полтавской областях, Харькове и Запорожье. Это был удар возмездия ВСУ за удары по гражданской инфраструктуре России. Подробности — в материале Life.ru. 6379 6379 Россия нанесла удар ракетами и БПЛА по военным объектам, энергетической и газовой инфраструктуре. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Армия России атаковала объекты, которые используются в интересах ВСУ. По данным Воздушных силы Украины, российские войска нанесли удар с помощью 459 ракет и БПЛА. Для поражения украинских целей использовались ракеты «Циркон», «Искандер-М», Х-101 и Х-69, а также различные беспилотники.

— Вооружённые силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам, — заявили в российском Министерстве обороны.

В ведомстве отметили, что все цели удара были достигнуты.

Удары по энергетике

Владимир Зеленский сообщил, что под удар попали энергетические объекты в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. По данным канала SHOT, в столице Х-101 прилетала в подстанцию «Киевская-750». В компании ДТЭК рассказали и о ситуации в Одесской области. Здесь была поражена 34-я по счёту подстанция. Известно, что объект получил критические повреждения.

В Полтавской области также прозвучали взрывы. Украинский диктатор утверждает, что пострадала газовая инфраструктура, однако не только она была под ударом. Судя по всему, в регионе был поражён объект генерации электроэнергии, так как почти 20 тысяч человек остались без света.

Уничтожение военных объектов

Экс-депутат Верховной рады Олёг Царёв рассказал, что в Запорожье были атакованы склады торговой сети «Эпицентр». После удара на них начался пожар со вторичной детонацией, что говорит о наличии там боеприпасов.

В Харьковской области на станции Барвенково поражён железнодорожный состав с военной техникой. В Новом Бурлуке российская ракета уничтожила пункт временной дислокации ВСУ.

Зеленский просит усилить оборону Украины

На фоне удара Владимир Зеленский в очередной раз обратился к партнёрам Украины. Он заявил, что киевский режим уже получил ракеты для ПВО, но их оказалась мало, чтобы сбить все цели.

— К сожалению, были также попадания. И это значит, что нужно работать дальше ещё более активно. Холод не отступил до конца, и ракеты ПВО нужны на каждый день, пока Россия пытается разбить нашу энергетику, — пожаловался украинский диктатор.

Последняя поставка средств обороны поступила на Украину несколько дней назад. Киев получил ракеты РАС-2 и РАС-3 для системы Patriot.

Авторы Даниил Черных