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Опубликовано 26 февраля, 20:51

За три часа ПВО сбила 53 украинских дрона над Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Вечером 26 февраля средства противовоздушной обороны России за три часа уничтожили 53 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«26 февраля текущего года в период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — указано в сообщении Минобороны.

Дроны сбили над территориями Московского региона, Республики Крым, а также Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Тверской, Калужской, Рязанской и Орловской областей. Среди уничтоженных — 12 БПЛА, которые летели в сторону Москвы.

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К этому времени с начала суток над столичным регионом сбили 27 украинских беспилотников. Из них три дрона уничтожили после 23:00. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Лия Мурадьян
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