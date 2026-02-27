ПВО отразила два налёта украинских дронов на Тульскую область

В Тульской области подразделения противовоздушной обороны отразили две атаки украинских беспилотников. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев, за ночь было уничтожено два БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет, инфраструктура не повреждена.

Накануне вечером, 26 февраля, враг также пытался атаковать регион — тогда силы ПВО сбили шесть дронов.

Опасность атаки БПЛА в области сохраняется.

Ранее Life.ru писал, что поздним вечером 26 февраля Белгород оказался под массированным ракетным ударом со стороны ВСУ – тревога звучала по всему городу, а в небе работала система ПВО. По предварительным данным, удар мог быть нанесён с использованием РСЗО HIMARS. Часть города осталась без света, воды и тепла из-за повреждений энергетической инфраструктуры.