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Опубликовано 27 февраля, 05:43

Украинские дроноводы трясли с Киева деньги за уничтожение фейковых терминалов Starlink

Разведчик: «Птицы Мадьяра» получали выплаты за уничтожение ложных позиций ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Бойцы известного украинского беспилотного подразделения «Птицы Мадьяра» получали выплаты за удары по ложным позициям ВС РФ, рассказал разведчик 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Смоленск. По его словам, российские военнослужащие расставляли в таких точках напечатанные на 3D-принтере макеты терминалов Starlink, что привлекало внимание противника.

«Противник передавал своему командованию эти ложные цели как поражённые и получал за это боевые выплаты», — сказал собеседник РИА «Новости».

Смоленск признался, что в его подразделении даже организовали производство фейковых «старлинков». Их расставляют на ложных позициях.

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Ранее в районе Купянска нашли тела пяти наёмников из Бразилии, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Украины. Известно, что «солдаты фортуны» пытались согреться, сжигая форму, но всё равно погибли от обморожения и голода.

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Матвей Константинов
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