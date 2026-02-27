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Опубликовано 27 февраля, 09:21

В Госдуме рассказали, будет ли сокращенным рабочий день 6 марта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Сокращённого рабочего дня перед Международным женским днём не будет, так как в 2026 году 8 Марта выпадает на воскресенье. Об этом рассказал глава комитета Госдумы (ГД) по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Таким образом, пятница, 6 марта, останется обычным рабочим днём стандартной продолжительности», — сказал он.

По словам парламентария, это помогает поддерживать стабильность производственного процесса. И хотя сокращённый рабочий день не предусмотрен, Нилов рекомендует работодателям поощрить сотрудников и отпустить их домой пораньше. Выходные в связи с празднованием Международного женского дня продлятся с 7 по 9 марта, пишет РИА «Новости».

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Life.ru побывал на таможне и показал, как в Россию привозят тонны цветов перед 8 Марта

Ранее москвичей ободрили прогнозом погоды на 8 Марта. По словам метеоролога Леонида Старкова, в Международный женский день в столице ожидается мягкая и тёплая погода — до нуля градусов.

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Матвей Константинов
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