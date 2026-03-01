Владимир Путин
Флаг и гимн наши! Паралимпиада-2026: где смотреть Россию и полный состав сборной

Оглавление
Когда и где пройдут Паралимпийские игры – 2026
Россия на Паралимпиаде-2026
Почему россияне не участвуют в биатлоне и командных видах спорта
История участия России в Паралимпийских играх
Реакция Украины и позиция IPC на участие россиян
Где смотреть Паралимпиаду-2026: трансляция и онлайн
Расписание ключевых соревнований
Часто задаваемые вопросы
Будет ли звучать гимн РФ?
Сколько медалей может завоевать Россия?
Когда и где пройдёт церемония открытия?
Когда и где пройдёт церемония закрытия?

Совсем скоро стартуют Паралимпийские игры. Будет ли Россия на Паралимпиаде-2026 с флагом? Кто выступает, какие виды спорта и где смотреть трансляции — читайте в материале Life.ru.

1 марта, 07:01
Россия звучит на Паралимпиаде-2026. Полный гид по Играм. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

XIV зимние Паралимпийские игры – 2026, как и Олимпиада 2026 года, пройдут в Италии. Паралимпиада продлится всего девять дней — с 6 по 15 марта. В ней примет участие около 670 параатлетов из 52 стран.

Когда и где пройдут Паралимпийские игры – 2026

24 июня 2019 года на 134‑й сессии МОК в швейцарской Лозанне определились города, которые примут Игры 2026 года. Конкуренция была серьёзной: Италия в лице Милана и Кортины‑д’Ампеццо соперничала со Швецией, выдвинувшей Стокгольм. В итоге итальянская заявка получила поддержку 47 членов МОК, тогда как шведская — 34 голоса.

Паралимпийские игры 2026 года пройдут сразу в двух городах — Милане и Кортине-д’Ампеццо. При этом география соревнований выйдет за пределы мегаполисов: часть состязаний развернётся в долинах и провинциях поблизости, в том числе в горных массивах Доломитовых Альп.

Объекты Паралимпиады‑2026:

  1. «Арена ди Верона» (она же «Верона‑Олимпик‑арена») — площадка, где пройдёт торжественная церемония открытия Паралимпиады-2026.
  2. «Санта‑Джулия» — ледовая арена в Милане, рассчитанная на 14 000 болельщиков. Здесь пройдут матчи по следж‑хоккею.
  3. «Тофане-Элпайн-скиин-сентер» — горнолыжный центр в Кортине-д’Ампеццо, который примет спортсменов, соревнующихся в горнолыжном спорте и парасноуборде.
  4. «Кортина‑кёрлинг‑Олимпик‑стадиум» — стадион в Кортине‑д’Ампеццо с трибунами на 3500 человек. Именно здесь развернутся баталии по кёрлингу на колясках.
  5. «Тезеро‑кросс‑кантри‑скиин‑стадиум» — стадион для лыжных гонок в Валь‑ди‑Фьемме. Площадка примет участников состязаний по лыжным гонкам и биатлону.
  6. «Стадио Олимпико дель Гьяччо» — ледовый стадион в Кортине‑д’Ампеццо вместимостью до 12 000 зрителей. Арена станет местом проведения церемонии закрытия Паралимпийских игр 2026 года.
Паралимпиада-2026 — когда и где пройдёт, будет ли участвовать Россия. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Marcio Cimatti

Россия на Паралимпиаде-2026

Российские паралимпийцы смогут выйти на старт в форме с национальной символикой: на экипировке разместят герб страны и надпись «Россия». Более того, параатлетам разрешено участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр, а во время награждения победителей будет звучать гимн Российской Федерации.

Основной комплект формы выполнен в патриотической красно-белой гамме, но дополнен золотыми надписями и элементами национальной атрибутики.

Состав сборной России на Паралимпиаде-2026:

  • Алексей Бугаев (горнолыжный спорт)
  • Варвара Ворончихина (горнолыжный спорт)
  • Иван Голубков (лыжные гонки)
  • Анастасия Багиян (лыжные гонки)
  • Дмитрий Фадеев (парасноуборд)
  • Филипп Шеббо Монзер (парасноуборд)

Почему россияне не участвуют в биатлоне и командных видах спорта

Паралимпийцы из России не смогут принять участие в соревнованиях по биатлону и в командных видах спорта из-за позиции международных федераций IBU и World Curling. Россияне не получили доступ к квалификационным турнирам из-за событий на Украине, поэтому не смогли отобраться на Игры.

Сын священника, айтишник и чемпион: как фигурист Гуменник сдал ЕГЭ на 100 баллов и покорил Милан
История участия России в Паралимпийских играх

История выступлений российских паралимпийцев берёт отсчёт в постсоветский период: с 1994 года спортсмены представляют страну на зимних Играх, а с 1996-го — на летних. До этого параатлеты из России участвовали в соревнованиях в составе сборной СССР, а затем — Объединённой команды (1988–1992).

За годы самостоятельного участия сборная России закрепила за собой статус одной из сильнейших в мире: в её копилке — свыше 400 паралимпийских наград. В 2016 году сборная России была полностью отстранена от участия в летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. На Паралимпиаде-2020 в Токио российские спортсмены вернулись на международную арену, но выступали в нейтральном статусе. На Играх 2024 года в Париже российские паралимпийцы выступали под флагом Паралимпийского комитета России (ПКР). Во Франции наша сборная завоевала 64 медали, из них 20 золотых.

На предстоящие Игры в Милане и Кортине-д’Ампеццо россияне едут с флагом и гимном РФ.

Реакция Украины и позиция IPC на участие россиян

Украина намерена бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026 из-за допуска российских и белорусских спортсменов с флагом и гимном. Латвия, Чехия, Литва, Эстония и Польша поддержали позицию Украины и также намерены пропустить торжественное мероприятие.

Глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс заявил, что решение о возвращении национальной символики пересмотрено не будет.

Россияне выступят на Паралимпиаде-2026 с флагом и гимном. Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Где смотреть Паралимпиаду-2026: трансляция и онлайн

Олимпийские игры – 2026 эксклюзивно в России показывал онлайн-кинотеатр Okko. Официальной информации о трансляции Паралимпиады на федеральных каналах и онлайн-платформах пока нет.

Посмотреть соревнования в режиме онлайн, а также церемонии открытия и закрытия можно на официальном сайте Паралимпиады.

Расписание ключевых соревнований

На Паралимпиаде-2026 пройдут соревнования в 18 дисциплинах в шести видах спорта и будет разыграно 76 комплектов наград.

Полное расписание — на официальном сайте Паралимпийских игр – 2026.

Расписание соревнований с участием россиян:

6 марта

Мужчины и женщины-горнолыжники будут соревноваться в скоростном спуске.

Российская лыжница Варвара Ворончихина. Фото © ТАСС / Сергей Красноухов

Сноуборд

В номинации «Посев» выступят мужчины с нарушением верхних конечностей и ампутацией.

8 марта

8 марта в сноуборде выступят мужчины и женщины — номинация «Кросс» с нарушением верхних конечностей и ампутацией ниже колена.

9 и 10 марта

9 и 10 марта мужчины и женщины выступят в горнолыжном спорте — в супергиганте и слаломе. Также 10 марта пройдут соревнования по лыжным гонкам в положении стоя и сидя.

11 марта

Алексей Бугаев. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Christoph Soeder

11 марта мужчины и женщины будут соревноваться в лыжных гонках на 10 км — с нарушением зрения и сидя.

12 марта

Женщины выступят в гигантском слаломе в горных лыжах.

13 марта

Теперь в гигантском слаломе будут состязаться мужчины-горнолыжники.

14 марта

14 марта женщины-горнолыжницы выступят в простом слаломе. А в сноуборде мужчины и женщины будут соревноваться в бэнг-слаломе (атлеты с ампутацией и нарушением верхних конечностей).

15 марта

15 марта в горнолыжном слаломе выступят мужчины.

Часто задаваемые вопросы

Будет ли звучать гимн РФ?

Да, на Паралимпиаде-2026 в случае победы российских параатлетов будет звучать гимн России.

«Иди к чёрту!», орден за истерику и пьяный тренер: Олимпиада-2026 в Италии тонет в скандалах
Сколько медалей может завоевать Россия?

Основным фаворитом на медали от России считается горнолыжник Алексей Бугаев, который является трёхкратным паралимпийским чемпионом.

Когда и где пройдёт церемония открытия?

Церемония открытия Паралимпиады-2026 состоится 6 марта в амфитеатре «Арена ди Верона» в Вероне, где проходила церемония закрытия Олимпиады-2026.

Когда и где пройдёт церемония закрытия?

Церемония закрытия Паралимпийских игр 2026 года пройдёт 15 марта на «Стадио Олимпико дель Гьяччо» в Кортине-д’Ампеццо.

Галина Глазко
