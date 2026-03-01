Флаг и гимн наши! Паралимпиада-2026: где смотреть Россию и полный состав сборной
Оглавление
Совсем скоро стартуют Паралимпийские игры. Будет ли Россия на Паралимпиаде-2026 с флагом? Кто выступает, какие виды спорта и где смотреть трансляции — читайте в материале Life.ru.
Россия звучит на Паралимпиаде-2026. Полный гид по Играм. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов
XIV зимние Паралимпийские игры – 2026, как и Олимпиада 2026 года, пройдут в Италии. Паралимпиада продлится всего девять дней — с 6 по 15 марта. В ней примет участие около 670 параатлетов из 52 стран.
Когда и где пройдут Паралимпийские игры – 2026
24 июня 2019 года на 134‑й сессии МОК в швейцарской Лозанне определились города, которые примут Игры 2026 года. Конкуренция была серьёзной: Италия в лице Милана и Кортины‑д’Ампеццо соперничала со Швецией, выдвинувшей Стокгольм. В итоге итальянская заявка получила поддержку 47 членов МОК, тогда как шведская — 34 голоса.
Паралимпийские игры 2026 года пройдут сразу в двух городах — Милане и Кортине-д’Ампеццо. При этом география соревнований выйдет за пределы мегаполисов: часть состязаний развернётся в долинах и провинциях поблизости, в том числе в горных массивах Доломитовых Альп.
Объекты Паралимпиады‑2026:
- «Арена ди Верона» (она же «Верона‑Олимпик‑арена») — площадка, где пройдёт торжественная церемония открытия Паралимпиады-2026.
- «Санта‑Джулия» — ледовая арена в Милане, рассчитанная на 14 000 болельщиков. Здесь пройдут матчи по следж‑хоккею.
- «Тофане-Элпайн-скиин-сентер» — горнолыжный центр в Кортине-д’Ампеццо, который примет спортсменов, соревнующихся в горнолыжном спорте и парасноуборде.
- «Кортина‑кёрлинг‑Олимпик‑стадиум» — стадион в Кортине‑д’Ампеццо с трибунами на 3500 человек. Именно здесь развернутся баталии по кёрлингу на колясках.
- «Тезеро‑кросс‑кантри‑скиин‑стадиум» — стадион для лыжных гонок в Валь‑ди‑Фьемме. Площадка примет участников состязаний по лыжным гонкам и биатлону.
- «Стадио Олимпико дель Гьяччо» — ледовый стадион в Кортине‑д’Ампеццо вместимостью до 12 000 зрителей. Арена станет местом проведения церемонии закрытия Паралимпийских игр 2026 года.
Паралимпиада-2026 — когда и где пройдёт, будет ли участвовать Россия. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Marcio Cimatti
Россия на Паралимпиаде-2026
Российские паралимпийцы смогут выйти на старт в форме с национальной символикой: на экипировке разместят герб страны и надпись «Россия». Более того, параатлетам разрешено участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр, а во время награждения победителей будет звучать гимн Российской Федерации.
Основной комплект формы выполнен в патриотической красно-белой гамме, но дополнен золотыми надписями и элементами национальной атрибутики.
Состав сборной России на Паралимпиаде-2026:
- Алексей Бугаев (горнолыжный спорт)
- Варвара Ворончихина (горнолыжный спорт)
- Иван Голубков (лыжные гонки)
- Анастасия Багиян (лыжные гонки)
- Дмитрий Фадеев (парасноуборд)
- Филипп Шеббо Монзер (парасноуборд)
Почему россияне не участвуют в биатлоне и командных видах спорта
Паралимпийцы из России не смогут принять участие в соревнованиях по биатлону и в командных видах спорта из-за позиции международных федераций IBU и World Curling. Россияне не получили доступ к квалификационным турнирам из-за событий на Украине, поэтому не смогли отобраться на Игры.
История участия России в Паралимпийских играх
История выступлений российских паралимпийцев берёт отсчёт в постсоветский период: с 1994 года спортсмены представляют страну на зимних Играх, а с 1996-го — на летних. До этого параатлеты из России участвовали в соревнованиях в составе сборной СССР, а затем — Объединённой команды (1988–1992).
За годы самостоятельного участия сборная России закрепила за собой статус одной из сильнейших в мире: в её копилке — свыше 400 паралимпийских наград. В 2016 году сборная России была полностью отстранена от участия в летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. На Паралимпиаде-2020 в Токио российские спортсмены вернулись на международную арену, но выступали в нейтральном статусе. На Играх 2024 года в Париже российские паралимпийцы выступали под флагом Паралимпийского комитета России (ПКР). Во Франции наша сборная завоевала 64 медали, из них 20 золотых.
На предстоящие Игры в Милане и Кортине-д’Ампеццо россияне едут с флагом и гимном РФ.
Реакция Украины и позиция IPC на участие россиян
Украина намерена бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026 из-за допуска российских и белорусских спортсменов с флагом и гимном. Латвия, Чехия, Литва, Эстония и Польша поддержали позицию Украины и также намерены пропустить торжественное мероприятие.
Глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс заявил, что решение о возвращении национальной символики пересмотрено не будет.
Россияне выступят на Паралимпиаде-2026 с флагом и гимном. Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин
Где смотреть Паралимпиаду-2026: трансляция и онлайн
Олимпийские игры – 2026 эксклюзивно в России показывал онлайн-кинотеатр Okko. Официальной информации о трансляции Паралимпиады на федеральных каналах и онлайн-платформах пока нет.
Посмотреть соревнования в режиме онлайн, а также церемонии открытия и закрытия можно на официальном сайте Паралимпиады.
Расписание ключевых соревнований
На Паралимпиаде-2026 пройдут соревнования в 18 дисциплинах в шести видах спорта и будет разыграно 76 комплектов наград.
Полное расписание — на официальном сайте Паралимпийских игр – 2026.
Расписание соревнований с участием россиян:
6 марта
Мужчины и женщины-горнолыжники будут соревноваться в скоростном спуске.
Российская лыжница Варвара Ворончихина. Фото © ТАСС / Сергей Красноухов
Сноуборд
В номинации «Посев» выступят мужчины с нарушением верхних конечностей и ампутацией.
8 марта
8 марта в сноуборде выступят мужчины и женщины — номинация «Кросс» с нарушением верхних конечностей и ампутацией ниже колена.
9 и 10 марта
9 и 10 марта мужчины и женщины выступят в горнолыжном спорте — в супергиганте и слаломе. Также 10 марта пройдут соревнования по лыжным гонкам в положении стоя и сидя.
11 марта
Алексей Бугаев. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Christoph Soeder
11 марта мужчины и женщины будут соревноваться в лыжных гонках на 10 км — с нарушением зрения и сидя.
12 марта
Женщины выступят в гигантском слаломе в горных лыжах.
13 марта
Теперь в гигантском слаломе будут состязаться мужчины-горнолыжники.
14 марта
14 марта женщины-горнолыжницы выступят в простом слаломе. А в сноуборде мужчины и женщины будут соревноваться в бэнг-слаломе (атлеты с ампутацией и нарушением верхних конечностей).
15 марта
15 марта в горнолыжном слаломе выступят мужчины.
Часто задаваемые вопросы
Будет ли звучать гимн РФ?
Да, на Паралимпиаде-2026 в случае победы российских параатлетов будет звучать гимн России.
Сколько медалей может завоевать Россия?
Основным фаворитом на медали от России считается горнолыжник Алексей Бугаев, который является трёхкратным паралимпийским чемпионом.
Когда и где пройдёт церемония открытия?
Церемония открытия Паралимпиады-2026 состоится 6 марта в амфитеатре «Арена ди Верона» в Вероне, где проходила церемония закрытия Олимпиады-2026.
Когда и где пройдёт церемония закрытия?
Церемония закрытия Паралимпийских игр 2026 года пройдёт 15 марта на «Стадио Олимпико дель Гьяччо» в Кортине-д’Ампеццо.