Флаг и гимн наши! Паралимпиада-2026: где смотреть Россию и полный состав сборной

XIV зимние Паралимпийские игры – 2026, как и Олимпиада 2026 года, пройдут в Италии. Паралимпиада продлится всего девять дней — с 6 по 15 марта. В ней примет участие около 670 параатлетов из 52 стран.

Когда и где пройдут Паралимпийские игры – 2026

24 июня 2019 года на 134‑й сессии МОК в швейцарской Лозанне определились города, которые примут Игры 2026 года. Конкуренция была серьёзной: Италия в лице Милана и Кортины‑д’Ампеццо соперничала со Швецией, выдвинувшей Стокгольм. В итоге итальянская заявка получила поддержку 47 членов МОК, тогда как шведская — 34 голоса.

Паралимпийские игры 2026 года пройдут сразу в двух городах — Милане и Кортине-д’Ампеццо. При этом география соревнований выйдет за пределы мегаполисов: часть состязаний развернётся в долинах и провинциях поблизости, в том числе в горных массивах Доломитовых Альп.

Объекты Паралимпиады‑2026:

«Арена ди Верона» (она же «Верона‑Олимпик‑арена») — площадка, где пройдёт торжественная церемония открытия Паралимпиады-2026. «Санта‑Джулия» — ледовая арена в Милане, рассчитанная на 14 000 болельщиков. Здесь пройдут матчи по следж‑хоккею. «Тофане-Элпайн-скиин-сентер» — горнолыжный центр в Кортине-д’Ампеццо, который примет спортсменов, соревнующихся в горнолыжном спорте и парасноуборде. «Кортина‑кёрлинг‑Олимпик‑стадиум» — стадион в Кортине‑д’Ампеццо с трибунами на 3500 человек. Именно здесь развернутся баталии по кёрлингу на колясках. «Тезеро‑кросс‑кантри‑скиин‑стадиум» — стадион для лыжных гонок в Валь‑ди‑Фьемме. Площадка примет участников состязаний по лыжным гонкам и биатлону. «Стадио Олимпико дель Гьяччо» — ледовый стадион в Кортине‑д’Ампеццо вместимостью до 12 000 зрителей. Арена станет местом проведения церемонии закрытия Паралимпийских игр 2026 года.

Паралимпиада-2026 — когда и где пройдёт, будет ли участвовать Россия. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Marcio Cimatti

Россия на Паралимпиаде-2026

Российские паралимпийцы смогут выйти на старт в форме с национальной символикой: на экипировке разместят герб страны и надпись «Россия». Более того, параатлетам разрешено участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр, а во время награждения победителей будет звучать гимн Российской Федерации.

Основной комплект формы выполнен в патриотической красно-белой гамме, но дополнен золотыми надписями и элементами национальной атрибутики.

Состав сборной России на Паралимпиаде-2026:

Алексей Бугаев (горнолыжный спорт)

(горнолыжный спорт) Варвара Ворончихина (горнолыжный спорт)

(горнолыжный спорт) Иван Голубков (лыжные гонки)

(лыжные гонки) Анастасия Багиян (лыжные гонки)

(лыжные гонки) Дмитрий Фадеев (парасноуборд)

(парасноуборд) Филипп Шеббо Монзер (парасноуборд)

Почему россияне не участвуют в биатлоне и командных видах спорта

Паралимпийцы из России не смогут принять участие в соревнованиях по биатлону и в командных видах спорта из-за позиции международных федераций IBU и World Curling. Россияне не получили доступ к квалификационным турнирам из-за событий на Украине, поэтому не смогли отобраться на Игры.

История участия России в Паралимпийских играх

История выступлений российских паралимпийцев берёт отсчёт в постсоветский период: с 1994 года спортсмены представляют страну на зимних Играх, а с 1996-го — на летних. До этого параатлеты из России участвовали в соревнованиях в составе сборной СССР, а затем — Объединённой команды (1988–1992).

За годы самостоятельного участия сборная России закрепила за собой статус одной из сильнейших в мире: в её копилке — свыше 400 паралимпийских наград. В 2016 году сборная России была полностью отстранена от участия в летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. На Паралимпиаде-2020 в Токио российские спортсмены вернулись на международную арену, но выступали в нейтральном статусе. На Играх 2024 года в Париже российские паралимпийцы выступали под флагом Паралимпийского комитета России (ПКР). Во Франции наша сборная завоевала 64 медали, из них 20 золотых.

На предстоящие Игры в Милане и Кортине-д’Ампеццо россияне едут с флагом и гимном РФ.

Реакция Украины и позиция IPC на участие россиян

Украина намерена бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026 из-за допуска российских и белорусских спортсменов с флагом и гимном. Латвия, Чехия, Литва, Эстония и Польша поддержали позицию Украины и также намерены пропустить торжественное мероприятие.

Глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс заявил, что решение о возвращении национальной символики пересмотрено не будет.

Россияне выступят на Паралимпиаде-2026 с флагом и гимном. Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Где смотреть Паралимпиаду-2026: трансляция и онлайн

Олимпийские игры – 2026 эксклюзивно в России показывал онлайн-кинотеатр Okko. Официальной информации о трансляции Паралимпиады на федеральных каналах и онлайн-платформах пока нет.

Посмотреть соревнования в режиме онлайн, а также церемонии открытия и закрытия можно на официальном сайте Паралимпиады.

Расписание ключевых соревнований

На Паралимпиаде-2026 пройдут соревнования в 18 дисциплинах в шести видах спорта и будет разыграно 76 комплектов наград.

Полное расписание — на официальном сайте Паралимпийских игр – 2026.

Расписание соревнований с участием россиян:

6 марта

Мужчины и женщины-горнолыжники будут соревноваться в скоростном спуске.

Российская лыжница Варвара Ворончихина. Фото © ТАСС / Сергей Красноухов

Сноуборд

В номинации «Посев» выступят мужчины с нарушением верхних конечностей и ампутацией.

8 марта

8 марта в сноуборде выступят мужчины и женщины — номинация «Кросс» с нарушением верхних конечностей и ампутацией ниже колена.

9 и 10 марта

9 и 10 марта мужчины и женщины выступят в горнолыжном спорте — в супергиганте и слаломе. Также 10 марта пройдут соревнования по лыжным гонкам в положении стоя и сидя.

11 марта

Алексей Бугаев. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Christoph Soeder

11 марта мужчины и женщины будут соревноваться в лыжных гонках на 10 км — с нарушением зрения и сидя.

12 марта

Женщины выступят в гигантском слаломе в горных лыжах.

13 марта

Теперь в гигантском слаломе будут состязаться мужчины-горнолыжники.

14 марта

14 марта женщины-горнолыжницы выступят в простом слаломе. А в сноуборде мужчины и женщины будут соревноваться в бэнг-слаломе (атлеты с ампутацией и нарушением верхних конечностей).

15 марта

15 марта в горнолыжном слаломе выступят мужчины.

Часто задаваемые вопросы

Будет ли звучать гимн РФ?

Да, на Паралимпиаде-2026 в случае победы российских параатлетов будет звучать гимн России.

Сколько медалей может завоевать Россия?

Основным фаворитом на медали от России считается горнолыжник Алексей Бугаев, который является трёхкратным паралимпийским чемпионом.

Когда и где пройдёт церемония открытия?

Церемония открытия Паралимпиады-2026 состоится 6 марта в амфитеатре «Арена ди Верона» в Вероне, где проходила церемония закрытия Олимпиады-2026.

Когда и где пройдёт церемония закрытия?

Церемония закрытия Паралимпийских игр 2026 года пройдёт 15 марта на «Стадио Олимпико дель Гьяччо» в Кортине-д’Ампеццо.

