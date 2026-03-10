Обсчитали, обманули, заковали в кредит: как Незлобин и Поперечный бежали в США за счастьем, а попали в кабалу Оглавление Фекальные разводы за 825 тысяч долларов Старый дом, бешеный кредит и никаких концертов Комики Данила Поперечный* и Александр Незлобин* с грехом пополам, но всё-таки купили жильё в Лос-Анджелесе, куда переехали после начала СВО. Обе сделки по цене вышли выше рынка. Выплачивать ипотеку, ограничивая себя во всём, им теперь придётся до старости. 9 марта, 21:45 Незлобину впарили квартиру с плесенью, а Поперечного надули на $800 тысяч. Обложка © Коллаж © Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nezlobinofficial, spoontamer, ©realtor

42-летний стендапер Александр Незлобин* приобрёл в ипотеку двухкомнатную квартиру в кондоминиуме средней руки на улице Бетховена (Лос-Анджелес, штат Калифорния). Это спальный район Mar Vista — до центра города около 45 минут езды на автомобиле. Купленная комиком жилплощадь представляет собой две спальни, две ванны и кухню с обеденным залом. Из плюсов — паркетные полы, гранитные столешницы и стиральная машина. Минус один, но жирный. Судя по местным сайтам-отзовикам, у жилого комплекса старые, проблемные коммуникации, на стенах кругом плесень и следы после регулярных протечек канализации. Скорее всего, Незлобина* обманули при покупке, закрасив «фекальные разводы» свежей краской. Также из минусов отмечают отсутствие бассейна: его наличие крайне важно, если учитывать, насколько жарко в Лос-Анджелесе летом.









Александр Незлобин* оформил сделку в мае 2025 года. Цена покупки двушки составила $825 тыс. Это ощутимо выше рынка. По той же стоимости недавно была продана трёшка этажом выше. Первоначальный взнос, который сделал Незлобин*, равен $165 тыс. Остальные $660 тыс. докинул кредитующий банк под 6,5% на 30 лет. Всё это время, до 2055 года, стендапер будет ежемесячно платить по ипотеке $4170 (тело кредита + проценты). С той же периодичностью он ещё будет выплачивать обязательный взнос в ассоциацию домовладельцев — $431, обязательную для штата страховку — $150, а также налог с недвижимости — около $600. Таким образом, в сумме Незлобин* будет платить за квартиру почти $5,5 тыс. в месяц.

Подсчитать точные доходы Незлобина* не представляется возможным. Первая его лос-анджелесская компания SLIME LAB LLC (совместная с комиком Таиром Мамедовым) просуществовала лишь с мая 2022-го по март 2023-го. Вторая — STANDUP LLC — является непубличной организацией, не публикующей отчётность.

Билеты на Незлобина* продаются плохо. Например, на его недавнее выступление в Барселоне было 200 билетов по цене €45–65, но купили лишь чуть более половины из них. Комик берёт количеством: он колесит по миру и выступает едва ли не по два раза в день.

Почти половина билетов на вечерний стендап Незлобина* не была распродана к утру того же дня. Фото © fienta

Также Незлобин* пытается зарабатывать корпоративами, он просит личный гонорар 2 млн рублей в валюте.

Ещё Незлобин* сдаёт недвижимость. Задолго до СВО он подсуетился и купил две однушки-халупы в пригороде Лас-Вегаса на общую сумму $191 тыс. Сейчас он их сдаёт за суммарную чистую прибыль порядка $1500 в месяц. Наверняка ему пришлось вложиться в ремонт.





Получается, чтобы кое-как сводить концы с концами, Александру Незлобину* надо зарабатывать концертами минимум $10 тыс. ежемесячно. Пока ему это удаётся. Но что будет через 10, 20 лет…

Но это ещё ничего. Коллега Незлобина* по цеху совершил куда более непродуманную и откровенно опасную покупку.

31-летний стендапер Данила Поперечный* приобрёл в ипотеку одноэтажный коттедж на улице Бреттон-Плейс (Лос-Анджелес, штат Калифорния). Это пригородный район Woodland Hills — до центра города примерно час езды на автомобиле или ещё дольше из-за заторов на 101-м шоссе и в тоннеле Sepulveda. Купленный комиком дом имеет площадь 193 квадратных метра. Внутри — три спальни, кухня, гостиная и гардеробная. Из плюсов — отделка ореховым деревом и личный дворик на восемь соток с небольшим бассейном. Из минусов — сам коттедж старый, возведён в 1959 году. Как следствие, внутри — плохая проводка и возрастные трубы, а снаружи — уже не справляющаяся с нагрузкой дренажная система.





Данила Поперечный* оформил сделку в апреле 2024 года. Цена покупки двушки составила $1,83 млн. Это выше рынка почти в два раза. Такой же дом по соседству недавно был куплен всего за один миллион долларов. Дело в том, что Поперечный* купил недвижимость у перекупов, которые сделали в ней ремонт. Про них есть плохие отзывы на специализированных сайтах. Якобы они разгоняют цену, выдавая косметический ремонт за капитальный.

Первоначальный взнос, который сделал Поперечный*, равен $413 тыс. Остальные $1,417 млн дал кредитующий банк под 6,5% на 30 лет. Всё это время, до 2054 года, стендапер будет ежемесячно платить по ипотеке около $9000 (тело кредита + проценты). С той же периодичностью он ещё будет выплачивать обязательную для штата страховку — $150, а также налог с недвижимости — порядка $1300. Таким образом, в сумме Поперечный* будет платить за квартиру почти $10,5 тыс. в месяц.

По мнению американских риэлторов, это жильё — с очень высоким ежемесячным «cashflow‑стрессом» и не подходит экономным покупателям. На сдаче в аренду тоже не заработать, доходность будет чуть больше нуля.

Выписка из купчей. Реестр округа Лос-Анджелес.

Точные доходы Поперечного* тоже не подсчитать. Пару лет назад он зарегистрировал в своём новом жилье бизнес — акционерную компанию CMEX (английскими буквами). Это юрлицо не только для генерации прибыли, но и для владения коттеджем и выплачивания ипотеки. Видимо, Поперечный* подстраховался, чтобы не оказаться физлицом-банкротом.

Странно, но у Данилы Поперечного* не запланировано ни одного выступления в ближайшем будущем, на которое можно было бы купить билет. Молчат его сайт, соцсети и специализированные билетные порталы. В прошлом году, чтобы посетить стендап-комика, надо было выложить от 50 до 100 евро.

Концертов у Поперечного* не запланировано. Фото © eventcartel

Сейчас Поперечный* зарабатывает на старом контенте, который можно посмотреть онлайн только за деньги: один просмотр стоит 420 рублей.

Ещё Поперечный продаёт мерч. Футболки с принтами за 3–5 тыс. рублей, бомберы и спортивные костюмы за 13 тыс., брюки за 6 тыс. и керамические черепа, раскрашенные гжелью, за 25 тыс.





Получается, чтобы просто выжить, Поперечному* надо зарабатывать минимум $15 тыс. в месяц на протяжении следующих тридцати лет. К счастью для Поперечного*, он моложе Незлобина*. Если второму будет после выхода из кабалы 72 года, то первому всего 61.

*Признан в России иностранным агентом.

