Россиянам начали приходить фейковые штрафы за посещение запрещённых сайтов

Мошенники начали массово рассылать россиянам фейковые уведомления о штрафах за использование запрещённых ресурсов. Данное заявление сделал в беседе с Life.ru член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Фиксируем распространение новой схемы — мошенники начали активно рассылать гражданам фейковые уведомления о якобы назначенных штрафах «за использование запрещённых ресурсов». Как правило, такие сообщения приходят по электронной почте, в мессенджерах или в виде SMS и оформлены в псевдоофициальном стиле — с упоминанием государственных органов, ссылками на «постановление» и требованием срочной оплаты. Антон Немкин Член Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия»

По его словам, злоумышленники делают ставку на правовую неграмотность и тревожность пользователей. В тексте они обычно указывают конкретную сумму «штрафа», ограниченный срок оплаты, а также ссылку на поддельный сайт, который визуально напоминает государственный портал или платёжный сервис. Немкин отмечает, что главная цель аферистов — заставить человека действовать быстро, не проверяя информацию.

«Важно понимать, что штрафы не назначаются через случайные рассылки в мессенджерах или по электронной почте без официальной процедуры. Уведомления о штрафах направляются через установленные законом каналы — в том числе через официальные государственные сервисы или заказной корреспонденцией. Требование немедленно оплатить «штраф» по ссылке из сообщения — один из ключевых признаков мошенничества», — отметил эксперт.

Переход по таким ссылкам грозит не только потерей денег, но и кражей персональных данных, реквизитов карт и кодов подтверждения при попадании на фишинговый сайт. Кроме того, подобные страницы могут заражать устройства вредоносным ПО.

Немкин советует не переходить по ссылкам при получении подобных уведомлений и ни в коем случае не вводить личные данные и совершать оплату. Информацию о возможных штрафах следует проверять исключительно через официальные государственные сервисы, а при выявлении мошеннической рассылки нужно сообщить о ней в правоохранительные органы или оператору связи, чтобы минимизировать распространение схемы и защитить других пользователей, заключил собеседник Life.ru.

Ранее сообщалось, что киберпреступники начали использовать поддельные чаты поликлиник для обмана россиян. Жертву добавляют в фейковый чат, где уже указаны её фамилия, имя и дата рождения, после чего убеждают подтвердить прикрепление к медицинской организации. Для этого пользователю предлагают перейти по ссылке, которая ведёт на фишинговую «анкету». При переходе на устройство автоматически загружается вредоносное программное обеспечение.