Хинштейн показал фото из Курска после атаки украинских БПЛА

Губернатор Курской области Александр Хинштейн опроверг сведения о большом числе пострадавших и погибших при атаке беспилотников в Курске, распространившиеся в соцсетях, и показал фото с мест атаки. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Последствия атаки ВСУ в Курске. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

«Вижу, что в соцсетях распространяется много фейков о пострадавших и погибших. Официально заявляю: всё это не соответствует действительности. Вся достоверная информация размещается на официальных ресурсах», — написал Хинштейн.

Последствия атаки ВСУ в Курске. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

Глава региона подчеркнул, что старается оперативно и честно информировать жителей о ситуации на месте происшествия и призвал ориентироваться только на официальные источники.

Ранее сообщалось, что украинский дрон атаковал автосервис в Сеймском округе Курска. В результате погиб 25-летний сотрудник автосервиса, а ещё трое мужчин — включая двух клиентов заведения — получили осколочные ранения и были госпитализированы. Хинштейн выразил соболезнования семье погибшего и заверил, что окажут всю необходимую поддержку родственникам.