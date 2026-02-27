В Чувашии сбиты две дальнобойные ракеты «Фламинго»

Над территорией Чувашской Республики дежурные подразделения противовоздушной обороны ликвидировали две крылатые ракеты «Фламинго». По предварительным сведениям канала SHOT, воздушные цели перехватили на подлёте к назначенным объектам.

В течение последних часов режим угрозы с воздуха ввели сразу в восьми субъектах страны, включая Татарстан, Башкирию и Самарскую область. В этих районах временно прекратили работу аэровокзалы, а движение наземного транспорта было полностью приостановлено.

Администрации муниципалитетов организовали эвакуацию учащихся и персонала крупных промышленных площадок. Громкие звуки сирен предупредили жителей об опасности, заставив людей проследовать в безопасные места.

Ни один вражеский снаряд не поразил намеченную точку, обошлось без пострадавших среди гражданского населения. Металлические фрагменты рухнули в лесной массив, не причинив ущерба жилым постройкам или инфраструктуре.

Указанные боеприпасы относятся к типу вооружения с радиусом действия до трех тысяч километров. Ранее специалисты из западных стран называли данные образцы неэффективными из-за регулярных промахов и технических сбоев.

Позже Киев подтвердил значительное сокращение запасов подобных изделий. Российские военные успешно уничтожили производственные мощности, где собирались такие средства нападения.

Напомним, 27 февраля 2026 года Россия столкнулась с беспрецедентной по географии эскалацией воздушной угрозы: режим «Ракетная опасность» объявлен минимум в двенадцати регионах. Полный список регионов включает Пензенскую, Самарскую, Свердловскую, Саратовскую, Оренбургскую, Ульяновскую, Челябинскую области, Пермский край, республики Татарстан, Удмуртия, Башкортостан и Чувашия. Это самая широкая одновременная активация такого сигнала в не приграничных и не южных регионах за всё время конфликта.