Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар подвергся новой атаке беспилотника со стороны украинских войск. Дрон ВСУ сработал во дворе Дворца культуры «Современник», повредив фасад, остекление и автомобили, припаркованные рядом. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Максим Пухов.

Дроны ВСУ обстреляли Энергодар, несмотря на объявленный режим тишины в районе ЗАЭС. Фото © Telegram / Пухов LIVE

«Сегодня днём была зафиксирована очередная атака беспилотного летательного аппарата. Дрон противника был обнаружен и сработал во дворе Дворца культуры «Современник». В результате детонации пострадало остекление здания, фасад и автомобили, припаркованные рядом. К счастью, никто не пострадал», — написал он.

Несмотря на объявленный режим тишины в районе ЗАЭС, украинские силы продолжают попытки дестабилизировать обстановку. Это уже не первый удар по социальным объектам Энергодара за последнюю неделю: ранее атаки фиксировались в районе школы, жилых домов и гостиницы.

Ранее сообщалось, что в результате атаки украинского дрона на автосервис в Сеймском округе Курска погиб 25-летний сотрудник заведения. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего и пообещал оказать семье всю необходимую поддержку. Кроме того, ещё трое мужчин, среди которых двое клиентов автосервиса, получили осколочные ранения и были госпитализированы для оказания медицинской помощи.