Вклад или накопительный счёт. Где выгоднее держать деньги Оглавление Преимущества и недостатки накопительного счёта Плюсы и минусы вклада 20 марта ожидается новое заседание Центробанка по ключевой ставке. От решения регулятора будут зависеть и ставки по банковским продуктам. Экономисты рассказали, на что сейчас обратить внимание и что выгоднее открыть — вклад или накопительный счёт. 1 марта, 21:45 Экономисты рассказали, что выгоднее открыть — вклад или накопительный счёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tramp57

Преимущества и недостатки накопительного счёта

Накопительные счета считаются полноценной альтернативой банковским вкладам и востребованы среди тех, кто хочет не только сохранить капитал, но и иметь к нему свободный доступ. Такой инструмент особенно удобен в ситуациях, когда существует вероятность срочной потребности в деньгах.

— Основное преимущество накопительных счетов заключается в гибкости: средства можно вносить и снимать без ограничений, при этом проценты, начисленные за прошлые периоды, сохраняются. Именно эта особенность принципиально отличает накопительный счёт от классического депозита, где при досрочном изъятии средств доход нередко пересчитывается по сниженной ставке, — рассказала руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова.

Кроме того, накопительный счёт можно использовать как промежуточный вариант для размещения средств перед открытием срочного вклада. В первые месяцы после открытия банки часто предлагают повышенные ставки, которые могут быть сопоставимы с условиями по депозитам. Однако в дальнейшем доходность обычно снижается и становится ниже, чем по срочным вкладам.

— Стоит учитывать, что максимальная ставка по накопительным счетам нередко предоставляется при выполнении определённых требований — например, при активном использовании банковской карты или подключении дополнительных сервисов. Также получить повышенную ставку как по вкладам, так и по накопительным счетам можно при открытии продуктов на финансовых платформах по причине наличия совместных предложений и собственных программ лояльности площадок, — добавила Инна Солдатенкова.

Плюсы и минусы вклада

Основной плюс банковского вклада в том, что ставка по нему фиксирована на весь срок и зачастую выше, чем по накопительному счёту. Это означает, что, если вы уверены, что не понадобится снять деньги в ближайшее время, вклад может принести ощутимо больший доход, особенно при длительном сроке размещения. Высокие ставки по срочным вкладам делают их привлекательными для тех, кто планирует долгосрочные накопления и готов заморозить капитал. Об этом рассказала первый заместитель председателя правления АО «Национальный банк сбережений» Мария Бродовская.

— Если человек точно знает, что деньги в ближайшие месяцы не понадобятся, перевод части или всей суммы с накопительного счёта на срочный вклад может быть выгодным шагом. Накопительные счета удобны доступностью, но их ставки банки корректируют быстрее всех, реагируя на изменения ключевой. Поэтому, как только появляется уверенность в скором снижении ставок, а банки уже начинают понижать доходность по накопительным продуктам, имеет смысл зафиксировать текущие ставки по вкладам на срок 3–6–12 месяцев. Так инвестор превращает сегодняшнюю пока ещё высокую ставку в гарантированный результат и защищает доходность от дальнейших снижений. Такой подход особенно выгоден, если разница между накопительным счётом и вкладом уже стала ощутимой, — рассказал директор по развитию финансовых продуктов в «Сравни» Магомед Гамзаев.

Выбор между вкладом и накопительным счётом — это выбор между гарантией и гибкостью. По вкладу вы фиксируете доходность, скажем, на полгода вперёд. По накопительному счёту ставка плавает, и банк может изменить её в любой момент в одностороннем порядке. Да, сейчас многие кредитные организации завлекают клиентов высокими процентами — до 16–16,2% годовых для новых клиентов. Но это, как правило, «приветственные» условия на один-два месяца, после чего ставка падает до базовых 13–14%. На эти моменты обратил внимание основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

— Лично я бы сейчас не торопился с категоричными выводами в пользу какого-то одного инструмента. Ситуация меняется слишком быстро, и многое зависит от вашего риск-аппетита. Да, ставки по вкладам действительно пошли вниз вслед за ключевой — средняя максимальная ставка топ-10 банков уже 14,26%. Но смотреть нужно не только на цифры, а на логику регулятора. В резюме ЦБ по обсуждению ключевой ставки чётко сказано: теперь важно не только сбить инфляцию, но и не «переохладить» экономику. Это значит, что потенциал для дальнейшего снижения ставок сохраняется, и он будет значимым, — отметил управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Сейчас, по его мнению, нужно не гнаться за сиюминутной сверхдоходностью, а грамотно «заякорить» сбережения, пока волна высоких ставок окончательно не схлынула. Следующее заседание Центробанка 20 марта даст нам понимание, как быстро это будет происходить.

Авторы Нина Важдаева