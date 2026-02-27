В ГД считают, что Зеленский мог опозориться с наградой для министра ФРГ по вине своей команды

Награждение Владимиром Зеленским министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля орденом «не по статусу» вызвало настоящий резонанс. Депутат Госдумы Светлана Журова уверена: это не злой умысел, а досадная ошибка подчинённых, но от этого Зеленскому не легче — «опозорился» всё равно он.

«Скорее всего, что-то подчинённые неправильно сделали. Скорее всего, на это надо делать скидку. То есть не то, что специально они что-то сделали. Думаю, что подчинённые не знали, какой орден, за что надо дать», — подчеркнула Журова в интервью «Газете.ru».

По её мнению, украинские чиновники могли неумышленно подставить главаря киевского режима перед немецким коллегой. Журова довила, что весь позор «ляжет» на Зеленского.