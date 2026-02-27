В ГД считают, что Зеленский мог опозориться с наградой для министра ФРГ по вине своей команды
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Награждение Владимиром Зеленским министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля орденом «не по статусу» вызвало настоящий резонанс. Депутат Госдумы Светлана Журова уверена: это не злой умысел, а досадная ошибка подчинённых, но от этого Зеленскому не легче — «опозорился» всё равно он.
«Скорее всего, что-то подчинённые неправильно сделали. Скорее всего, на это надо делать скидку. То есть не то, что специально они что-то сделали. Думаю, что подчинённые не знали, какой орден, за что надо дать», — подчеркнула Журова в интервью «Газете.ru».
По её мнению, украинские чиновники могли неумышленно подставить главаря киевского режима перед немецким коллегой. Журова довила, что весь позор «ляжет» на Зеленского.
Напомним, ранее министру из ФРГ была присуждена вторая степень награды «За заслуги», хотя по статусу для лиц такого уровня предусмотрена первая. Согласно правилам, орден первой степени вручается министрам суверенных государств. Вторая предназначена для их заместителей, руководителей ведомств и послов.
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