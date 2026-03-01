Коридор затмений закрывается, и вот какие знаки зодиака освободятся от своей кармы уже 3 марта

Представьте себе длинный коридор, а в конце — дверь. Две недели мы шли к ней, спотыкаясь о страхи, сомнения, встречи и прощания с ненужным. Он открылся 17 февраля и совсем скоро подойдёт к концу. Уже 3 марта 2026 года дверь кармического коридора захлопнется. И вопрос не в том, успели ли вы, а в том, с чем вы останетесь по ту сторону. В астрологии 3 марта 2026 года называется моментом «схлопывания», это чем-то похоже на закрытие магического портала. После этой даты некоторые вещи станут невозможными, связи — невозобновимыми. А некоторые люди — свободными.

Главные герои — знак зодиака Рыбы

Что ждёт людей, рождённых под знаком зодиака Рыбы в марте 2026 года, под конец коридора затмений? Фото © «Шедеврум»

Лунное затмение 3 марта 2026 года будет происходить в знаке зодиака Рыбы. Оно, как говорят астрологи, стирает границу между «я» и «мы». Стихия этого знака — вода, поэтому весь коридор затмений мы «проплывали» через страхи и уроки жизни. Но какой же урок должны были усвоить главные герои затмения?

Для представителей знака зодиака Рыбы это затмение — встреча с собственным отражением в воде. Вы долго жили для других, не замечая собственных желаний. Весь коридор затмений для вас был вопросом: «А где здесь я?» Двухнедельный тест на личные границы подходит к концу, 3 марта коридор схлопнется, и те Рыбы, кто хотя бы раз сказал: «Стоп, это не моё», вдруг обнаружат, что дышать стало легче. Кармический урок заканчивается, но вы не стали плохим другом. А наконец-то хорошим для себя, а люди, приходившие только за энергией, перестанут беспокоить.

Знак зодиака Дева: с глаз долой — из сердца вон!

Как коридор затмений коснётся знака зодиака Дева? Фото © «Шедеврум»

Для представителей знака зодиака Дева последние две недели были не легче. Вскрылось то, что вы так долго прятали: старые обиды, недоговорённости, люди, которых держали в сердце, хотя их давно нужно было отпустить. Ось Дева – Рыбы — это про служение. Вы привыкли отдавать, чинить и спасать, особенно в отношениях. Весь коридор затмений стояли перед выбором: снова взвалить на себя чужую ношу или позволить человеку нести её самому.

Не бойтесь отпустить, вы не потеряете, а освободите место. После схлопывания коридора затмений многие Девы по гороскопу почувствуют странную лёгкость в груди. Как будто сняли рюкзак, который носили годами. Кармическая связь, которая держала вас в прошлом, оборвётся.

Уроки идентичности для Стрельцов по гороскопу

Кармический коридор затмений закрывается, какие уроки должен был вынести из него Стрелец по гороскопу. Фото © «Шедеврум»

Стрельцы по гороскопу сражались на фронте карьеры и дома! Коридор затмений застал вас врасплох, когда рухнули планы, или наоборот — открылось неожиданное окно возможностей. Но главное происходило не снаружи, а внутри. Две недели представители огненного знака зодиака метались между «уеду жить в лес» и «я могу свернуть горы». Это был урок родовой кармы и поиска опоры. Схлопывание коридора затмений ударит по тем сферам, где вы фальшивили.

Любите рисовать, но работаете бухгалтером ради денег? Затмение «случайно» лишит вас этой работы. Но если уже сделали шаг к себе настоящему — коридор засчитает эту попытку. Кармический урок на смелость быть собой — будет сдан на отлично. Но как понять, что вы молодец и прошли испытание?

Коридор затмений закрывается: как понять, что я прошёл урок

Коридор затмений закрывается: как понять, что урок пройден успешно. Фото © «Шедеврум»

Как понять, что кармический урок, который подготовила вам Вселенная, пройден успешно? Первый маркер — это самоощущение. Если раньше что-то вызывало бурю эмоций, слёзы, гнев, тревогу, желание всё исправить, а теперь вам всё равно, значит, урок пройден! Ещё одним признаком победы станет физическое состояние. Тело никогда не врёт. Если кармический урок закончен, напряжение, которое вы носили в себе годами, уйдёт.

И, пожалуй, самый достоверный признак пройденного испытания — это исчезновение некоторых персонажей из вашего поля. Кармические уроки часто идут через «зеркальных» людей — тех, кто отражает нашу проблему. Когда урок усвоен, «зеркало» исчезает. Это может быть бывший партнёр, которого вы никак не могли отпустить, друг или коллега. Они переедут, перестанут писать или исчезнут без причин, что станет знаком о том, что вы на верном пути!

Как говорят астрологи, 3 марта 2026 года разрушит ваши кармические узлы и позволит пойти дальше. Но не думайте, что, выстояв испытания этого коридора затмений, на этом уроки кончились. Вы стали мудрее, но жизнь не стоит на месте, новые испытания уже в пути…