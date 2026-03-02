Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 07:46

Умар Джабраилов покончил с собой в Москве

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Бизнесмен и бывший сенатор Умар Джабраилов покончил с собой в гостинице в Москве, сообщает Mash. Ему было 67 лет.

Джабраилова нашли в гостинице, его госпитализировали как неизвестного в тяжёлом состоянии, а опознали только подоспевшие охранники.

Фотографии бизнесмена Умара Джабраилова найдены в архивах Эпштейна
Фотографии бизнесмена Умара Джабраилова найдены в архивах Эпштейна

Джабраилов был сенатором от Чеченской Республики с 2004 по 2009 год. 30 августа 2017 года он был задержан в московской гостинице Four Seasons после того, как в своём номере открыл огонь из наградного пистолета. В итоге Джабраилов был оштрафован. А 1 апреля 2020 года бизнесмен попал в НИИ Склифосовского после попытки самоубийства, но тогда его спасли.

Всё самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Умар Джабраилов
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar