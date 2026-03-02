Умар Джабраилов покончил с собой в Москве

Бизнесмен и бывший сенатор Умар Джабраилов покончил с собой в гостинице в Москве, сообщает Mash. Ему было 67 лет.

Джабраилов был сенатором от Чеченской Республики с 2004 по 2009 год. 30 августа 2017 года он был задержан в московской гостинице Four Seasons после того, как в своём номере открыл огонь из наградного пистолета. В итоге Джабраилов был оштрафован. А 1 апреля 2020 года бизнесмен попал в НИИ Склифосовского после попытки самоубийства, но тогда его спасли.