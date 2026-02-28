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Опубликовано 28 февраля, 04:16

В аэропорту Калуги утром 28 февраля ввели ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В аэропорту Калуги Грабцево на время ограничили приём и выпуск самолётов, заявили в Росавиации.

Мера необходима для обеспечения безопасности полётов. Подробности о причинах введения ограничений и предполагаемых сроках их действия не раскрываются.

Пассажирам рекомендуется уточнять информацию о рейсах в справочной службе аэропорта или у авиаперевозчиков. Ситуация находится на контроле соответствующих служб.

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Ранее сообщалось, что пассажиры самолёта авиакомпании Azur Air наблюдали на взлёте с вьетнамского острова Фукуок взрывы и вспышки в двигателе своего самолёта. Всего они услышали около 8 громких звуков. После посадки пассажиры увидели множество пожарных машин и скорых, два колеса шасси были сильно повреждены.

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Виталий Приходько
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