«Рак не отменяет жизнь»: Россиянам рассказали, как действовать после постановки онкодиагноза

Каждый человек переживает сильнейший стресс после постановки онкодиагноза. Мирослава Сергеенко, президент благотворительного фонда, дала Здоровью Mail советы о том, как не потерять опору в это непростое время.

Онкодиагноз часто выбивает почву из-под ног, и именно в этот момент важно вернуть себе контроль. Составьте чёткий план действий и убедитесь в точности диагноза. При необходимости получите второе мнение и пройдите дополнительные обследования, советует она.

Запись на диспансерный учёт у врача-онколога поможет вам почувствовать себя более уверенно. Онколог станет вашим основным координатором лечения, а наличие понятного маршрута значительно снизит тревогу. Решения будут приниматься консилиумом специалистов, включая онколога, химиотерапевта и радиотерапевта, что может происходить как очно, так и с использованием телемедицинских технологий.

Собирайте и храните все медицинские документы, рекомендует эксперт. Вы имеете право получать копии и выписки по запросу, что может быть полезно для получения второго мнения или смены медицинской организации.

Онкологический диагноз также вызывает сильную психологическую нагрузку. Шок, тревога и ощущение потери контроля — нормальные реакции на такие обстоятельства. Психологическая поддержка поможет справиться с этими эмоциями и сохранить себя в процессе лечения, подчеркнула собеседник.

Важно помнить, что моральная нагрузка ложится не только на пациента, но и на его близких. Они должны быть рядом, разделять боль и поддерживать друг друга в это трудное время. Пациент имеет право задавать вопросы, брать паузу на размышления и даже отказываться от вмешательства с полным пониманием возможных последствий.

