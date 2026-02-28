Владимир Путин
В Ленобласти задержали курьера мошенников, похитивших у пенсионера 3,4 млн

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko

В Калининском районе задержали курьера мошенников, который похитил у пенсионера 3,4 миллиона рублей. Об этом сообщили Телеканалу «Санкт-Петербург» в пресс-службе ГУ МВД по Ленинградской области.

26 февраля в полицию обратился 78-летний житель дома №14 по улице Демьяна Бедного с заявлением о хищении средств. Полицейские выяснили, что накануне неизвестные, выдавая себя за сотрудников различных структур, убедили пенсионера передать крупную сумму денег неизвестной женщине под предлогом декларирования денежных средств.

В тот же день правоохранители задержали подозреваемую — 20-летнюю жительницу Петербурга — у дома №16 по Кондратьевскому проспекту. Она не имеет постоянного места работы, что добавляет обстоятельствам дела дополнительные нюансы.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Подозреваемая была задержана в соответствии со статьей 91 УПК РФ, и следствие продолжает свою работу для установления всех обстоятельств преступления.

Способов для борьбы с мошенничеством придумали уже немало, но и этого пока что недостаточно. Ранее Life.ru рассказывал, что в России запускают госсистему для борьбы с мошенниками «Антифрод». Она будет обеспечивать оперативное взаимодействие операторов связи, государственных органов и банков для противодействия аферистам.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

