Убийственное комбо: Россиян предупредили об опасности «кофейно-сигаретного завтрака»

Привычка начинать день с кофе и сигареты создаёт опасную нагрузку на сердце и может привести к инсульту. Об этом заявила в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач Екатерина Сысоева.

«Следует понимать, что никотин вызывает спазм сосудов, учащает сердцебиение и повышает артериальное давление, а кофеин усиливает стимуляцию симпатической нервной системы, дополнительно увеличивая частоту пульса и сосудистый тонус», — пояснила эксперт.

Всё вместе это повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему после ночного отдыха.

По её словам, речь идёт не о мгновенном, а о накопительном эффекте. Хроническое сочетание этих факторов увеличивает риск инфаркта, инсульта и внезапных сердечных осложнений, особенно у людей из групп риска. Врач призвала отказаться от курения и соблюдать умеренность в потреблении кофе.

Однако для некоторых кофе может быть опасным даже без комбинации с сигаретами. Ранее Life.ru рассказывал, что беременным, тревожникам и пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы лучше и вовсе отказаться от кофеина.