Смоленскому похитителю девочки изберут меру пресечения в закрытом режиме
Похитивший 9-летнюю девочку в Смоленске Сергей Грищенков. Обложка © VK / Серёжа Смирнов
Захватчика и его сожительницу, обвиняемых в похищении 9-летней девочки в Смоленске, доставили в Заднепровский районный суд для избрания меры пресечения. Заседание проходит в закрытом от СМИ режиме.
Заседание назначено для определения меры пресечения обвиняемым. Сожительница мужчины содержалась в квартире, где был найден ребёнок. Судебное разбирательство проходит в закрытом формате, чтобы защитить интересы несовершеннолетней.
Ранее в деле о похищении девятилетней девочки из Смоленска, которая уже вернулась домой, следствие сосредоточилось на личной мотивации подозреваемого. Мужчина был убеждён, что похищенный ребёнок — его биологическая дочь, и именно это убеждение могло спровоцировать преступление.
